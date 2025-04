Centre-Est: la délégation consulaire outille les acteurs économiques en gestion des risques en entreprise

Tenkodogo, 17 Avril 2025 (AIB)- La délégation consulaire régionale de la chambre de commerce en partenariat avec la direction régionale du commerce du Centre-Est a organisé jeudi à la maison du commerçant de Tenkodogo, un atelier de renforcement des capacités des acteurs économiques en gestion de risques au sein de leurs entreprises

«Cette activité vise à donner des rudiments nécessaires aux acteurs économiques pour leur permettre de bien mener, à leur tour, des activités de sensibilisation aux profits de leur pair », a déclaré la représentante de la délégation consulaire régionale, Larba Odette Ilboudo.

Selon le facilitateur, Alidou Ouédraogo cette formation s’inscrit dans le cadre du programme d’activité de la délégation consulaire régionale en partenariat avec la direction régionale du commerce du Centre-Est.

Cette d’atelier va s’articuler autour de quatre points a indiqué, le directeur régional du commerce du centre-Est, Alidou Ouédraogo.

« De nos jours, tout ce que nous faisons comme activité, comporte des risques. Certains sont évidents et d’autres non, mais dans tous les cas peuvent impacter négativement votre entreprise », a fait savoir le formateur.

Cet atelier va permettre aux patrons d’entreprise de savoir gérer et anticiper sur les risques ou le cas échéant, adopter des mesures d’atténuation, a-t-il indiqué.

Au cours de cette formation, les participants vont appréhender les risques et leurs impacts, analyser les conséquences de ces risques et pouvoir proposer des solutions pour réduire ces impacts, a expliqué Alidou Ouédraogo.

Le président de l’Union des commerçants et assimilés de Tenkodogo, a invité les membres de son association à mettre en application ce qu’ils ont appris.

Agence d’information du Burkina

