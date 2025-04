FOOT-BFA-MAR-ZAM-AFR-SPORT-CAF-CANU17

CAN U17: Burkina # Zambie: « toutes les équipes qui rencontreront le Burkina sauront qu’elles ont rencontré une équipe », selon Oscar Barro

Casablanca, 9 avr. 2025 (AIB) – L’entraîneur des Etalons cadets du Burkina Faso Oscar Barro a déclaré mercredi à Casablanca (Maroc) en conférence de presse d’avant-match des 1/4 de finale de la CAN U17 contre la Zambie, que toutes les équipes qui rencontreront la sienne, sauront qu’elle est déterminée à aller chercher le trophée.

« Toutes les équipes qui vont rencontrer le Burkina sauront qu’elles ont rencontré une équipe. Il n’y a plus à se cacher. Il faut aller chercher le trophée. Tout le monde est déterminé à ce qu’on reparte avec le trophée pour notre peuple », a déclaré Oscar Barro en conférence de presse, à la veille de ce face à face contre les jeunes Chipolopolos de la Zambie.

Pour le technicien burkinabè « il faut jouer ces genres de matchs avec double face pour aller chercher le résultat. Il faut le jouer dans la tête et sur le terrain. Il faut surtout tout donner pour ne pas avoir à regretter après. »

Le coach Barro s’est exprimé tout en restant prudent. « Pour ce match c’est du 50/50. La Zambie est une équipe solide, très athlétique. Nous allons être confrontés à un autre style de jeu et nous sommes préparés en conséquence », a-t-il ajouté.

L’entraineur burkinabè était accompagné de son milieu de terrain Mohamed Fofana qui est également supermotivé pour le match. En bon porte-parole du groupe, il a fait savoir que « l’état d’esprit du groupe est très bon. Tout le monde est motivé pour la victoire demain ».

A la suite de Oscar Barro, l’entraîneur de la Zambie Ian Bakala a été soumis à cette traditionnelle conférence de presse. Pour lui, « au vue de la confiance de mon équipe nous allons battre le Burkina Faso demain. Arrivé à ce stade de la compétition, l’objectif est de remporter la coupe ».

Son joueur Vincent Mutondo a également affiché la même détermination que son coach. « Il y a de l’excitation pour ce match de demain et nous sommes déterminés à avoir le gain du match ».

Oscar Barro et ses poulains répéteront les gammes ce soir pour peaufiner la stratégie à Bouznika (banlieue de Casablanca). Le capitaine Fadil Barro sera de retour de suspension. Le 2e meilleur buteur de la compétition Ashsaraf Loukman Tapsoba (4 réalisations) sera également de la partie. C’est Mohamed Sako et Assifou Koné blessés, qui n’ont toujours pas repris les entrainements.

Ce duel électrique entre le Burkina Faso qui a terminé premier de son groupe B et la Zambie (2e du groupe A) se jouera demain jeudi 10 avril au stade Laarbi Zaouli de Casablanca à 17h (locale) et 16h GMT.

La CAN U17 Maroc 2025 se joue du 30 mars au 19 avril.

Agence d’information du Burkina

as/ata