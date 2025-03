Burkina-Banfora-Finale-Maracana-Féminin-inter-Scolaire.

Banfora : Le Lycée provincial Lompolo Koné (LPLK) remporte le trophée de la coupe du PDS

Banfora, 11 mars 2025, (AIB) – La finale de la coupe de la 3ème édition du tournoi marcana féminin inter scolaire, organisée par le Président de la délégation spéciale de la Commune de Banfora, a eu lieu le mercredi 26 février 2025 au terrain du lycée municipal Fadouba Gnambia de Banfora.

La finale qui a opposé l’équipe du Lycée provincial Lompolo Koné (LPLK) de Banfora à celle du Collège privé saint augustin (CPSA) a été remportée par la première sur le score de 2 buts à 0.

Au total 14 équipes étaient inscrites à cette 3ème édition.

Débuté le 11 janvier 2025, la finale la 11ème édition de la coupe du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Banfora dénommé « tournoi Marcana féminin inter scolaire » a connu son épilogue, le 26 février dernier à Banfora dans une grande ambiance.

L’équipe du lycée provincial Lompolo Koné (LPLK) a dominé le match et à raté plusieurs occasions. Finalement c’est à la 20ème minute de la première période que Cissé Maimouna a ouvert le score et permet à l’équipe du LPLK de mener par 1 but à 0. Après la mi-temps, Cissé Maimounata va faire un doublé à la 40ème minute.

Au coup du sifflet final, le score est resté 2 à 0 et c’est le lycée provincial Lompolo Koné (LPLK) qui remporte le trophée avec un jeu de maillot, 1 ballon, une somme de 100 000 F CFA et des médailles en Or.

Le collège privé Saint Augustin, finaliste malheureuse, a bénéficié d’un jeu de maillot 1 ballon, des médailles d’argent et la somme de 60 000 F CFA. L’équipe du Lycée municipal Fadouba Gnambia (LMFG), classé 3ème, a gagné une somme de 30 000 F CFA et des médailles en bronze. Le 4ème prix est revenu à l’équipe du lycée privé de la fraternité Ousmane Dan fodio (PFO), qui est reparti avec 15 000 F CFA.

Pour le promoteur de ce tournoi, le Président de la délégation spéciale de la commune de Banfora, Yacouba Barro, l’objectif de ce tournoi est de prôner la cohésion sociale, rassembler les élèves des différents établissements scolaires, amener les jeunes filles à s’intéresser au football et les permettre de compétir au plus haut niveau.

M. Barro, a remercié les équipes participantes et félicité les deux équipes finalistes. Ila exprimé sa joie pour la mobilisation des élèves et de la population et il a manifesté sa reconnaissance et sa gratitude à l’endroit la SONATUR et CGCI et tous les partenaires de cette édition 2025.

Quant au directeur régional de CGCI, Foé Amedé Konaté, a encouragé les équipes participantes et salué la mobilisation de la population à cette dernière édition. Il a également encouragé le Promoteur pour ce tournoi de football qui constitue un facteur de rassemblement.

