Journée d’engagement patriotique : La veille citoyenne effectue une tournée de sensibilisation

Poa, 18 avril 2025 (AIB)- La section Boulkiemdé de la Cellule nationale d’action et de veille citoyenne (CNAVC) a initié en marge des journées d’engagement patriotique une tournée de sensibilisation des élèves sur l’importance du patriotisme et civisme en milieu scolaire.

Après Sabou, Imasgo et Ramongho, la section Boulkiemdé de la Cellule Nationale d’Action et de Veille Citoyenne (CNAVC), a mis le cap dans la commune de Poa pour conscientiser les élèves des lycées et collèges sur le rôle du patriotisme et du civisme en milieu scolaire.

Agence d’information du Burkina