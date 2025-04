FOOT-BFA-MAR-SPORT-CAF-DOPAGE-SENSIBILISATION-CANU17

CAN U17: la CAF sensibilise les Etalons cadets sur la lutte antidopage

Casablanca, 8 avr. 2025 (AIB) – Sous l’égide de la Confédération africaine de football (CAF), l’Agence marocaine d’antidopage a dispensé mardi à Casablanca une formation sur la lutte antidopage au profit des Etalons cadets, à la faveur de la CAN U17, Maroc 2025, a-t-on appris de la Fédération burkinabè de football (FBF).

« L’Agence Marocaine antidopage a dispensé ce mardi 8 avril 2025, une formation sur la lutte antidopage au profit des Etalons U17 », a annoncé la Fédération burkinabè de football, poursuivant que « cette formation est une initiative de la CAF pour les équipes engagées dans la compétition ».

C’est le jeudi 10 avril prochain que le Burkina Faso joue la Zambie pour les 1/4 de finale de la CAN U17 à 17h (locale) et 16h GMT. La conférence de presse de cette rencontre aura lieu demain mercredi au stade Laarbi Zaouli de Casablanca.

La CAN U17 Maroc 2017 se disputer du 30 mars au 19 avril.

Agence d’information du Burkina

as/ata