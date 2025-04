CAN 2025 : Le Maroc offre ses richesses culturelles et touristiques aux délégations

Casablanca 5 avril 2025 (AIB) – Le Royaume du Maroc est prêt à offrir aux délégations attendues à la CAN 2025 un séjour inoubliable grâce à ses infrastructures modernes, son potentiel touristique et hôtelier, et surtout l’hospitalité de son peuple, a appris l’AIB sur place.

Le Royaume du Maroc accueillera la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Les matchs se joueront dans six villes : Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger.

Dans le but de réserver un accueil chaleureux aux différentes délégations et aux amoureux du ballon rond, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a mis en relation une cinquantaine d’agences de voyage marocaines avec une trentaine provenant d’autres pays africains.

Ce sont le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Ghana, le Gabon, la République démocratique du Congo, du Benin, de la Guinée Equatoriale, le Ghana, l’Angola et le Cameroun.

Ces acteurs des secteurs du voyage, de l’hôtellerie et des transports, ainsi que des partenaires financiers, ont échangé le jeudi 3 avril 2025 à Casablanca pour les opérateurs francophones et le vendredi 4 avril 2025 à Marrakech pour les opérateurs anglophones.

« La CAN est une occasion en or à saisir par les professionnels du tourisme pour vendre la destination Maroc », déclare le Délégué pour l’Afrique de l’ONMT, Ahmed Oumaarir.

L’idée initiale était d’inviter les 24 pays qualifiés, mais finalement, ce sont une douzaine de pays desservis par des vols directs de la Royal Air Maroc (RAM) qui ont été retenus, a-t-il ajouté.

Selon Ahmed Oumaarir, cette tribune est un tremplin pour les agences de développer leurs affaires avant, pendant et après la compétition sportive.

« Le Royaume chérifien est un pays de lumière à visiter et à revisiter, car il est en construction et en rénovation permanente, grâce à la politique de développement intégral insufflée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI », a soutenu M. Oumaarir.

Il a souligné l’hospitalité et la richesse culturelle du Maroc, un pays au carrefour de l’Afrique et de l’Europe, ayant su bâtir sa modernité sur les racines de ses traditions.

Ahmed Oumaarir a invité les touristes à découvrir un pays d’histoire, abritant entre autres des sites touristiques, des monuments, des parcs, des paysages à couper le souffle et des lieux de loisirs.

Cette rencontre a également permis à des agences africaines de vendre leurs destinations entre elles et auprès de leurs consœurs marocaines.

Le Burkina Faso a été représenté par Wassila Voyages et Keysia’s Travel.

La responsable de Wassila Voyages, Madina Yaméogo Boly, a salué les organisateurs pour avoir su établir un pont entre les différents pays. Elle s’est réjouie d’avoir noué des partenariats qui permettront de mieux satisfaire ses clients.

Même son de cloche chez Séverine Traoré de Keysia’s Travel. De son avis, chaque partenaire a quelque chose à donner et à recevoir.

« C’est une belle opportunité que nous avons eue. Ajouter la destination Maroc dans notre catalogue accroîtra certainement notre chiffre d’affaires », estime-t-elle.

Les deux responsables ont également présenté à leurs interlocuteurs l’image d’un Burkina résilient et résolument engagé sur la voie du développement, loin des mauvais clichés véhiculés.

« Un pas de géant a été accompli par les autorités marocaines pour promouvoir la destination Maroc et valoriser les pays frères », a apprécié Rassa Agueh Houndjagoh, vice-présidente du groupe béninois CBM Voyages, chargée du développement et de la qualité.

Selon elle, l’Afrique, dans sa grande majorité, reste une terre vierge, d’opportunités, de loisirs et de culture à découvrir et à redécouvrir.

Gaurav Gupta de Mriya Travels (Côte d’Ivoire) compte saisir les opportunités offertes par l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

Il affirme avoir noué de nombreux contacts et négocié divers paquetages en vue de la prochaine CAN.

Outre les rencontres B to B, l’ONMT a organisé deux circuits touristiques dans quelques villes du Royaume. Ces voyages à Marrakech, Agadir, Casablanca, Rabat et Tanger ont permis aux invités de découvrir la diversité touristique du Royaume chérifien.

Le secrétaire général des agences de voyage et de tourisme du Sénégal (SAVTS), Cheikh M. Gaye, a indiqué que les agences sélectionnées pour ce voyage de familiarisation faisaient partie des meilleures du continent.

Il a exhorté ces agences à nouer des partenariats durables, avant de remercier les autorités marocaines pour l’hospitalité et les meilleures perspectives offertes.

Agence d’information du Burkina

Tilado Apollinaire ABGA