Burkina : Le ministère de la Défense fait le bilan des opérations de reconquête territoriale

Ouagadougou, 10 avril 2025 (AIB)-Le ministère de la Défense et des Anciens combattants à l’occasion de son premier CASEM de l’année 2025, a fait le bilan des opérations de reconquête du territoire et a réfléchi sur la dématérialisation des procédures ainsi que la reconversion des personnels des Forces armées nationales admis à la retraite.

Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Célestin Simporé, a procédé ce jeudi 10 avril à Ouagadougou à l’ouverture officielle de la première session du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) dudit ministère. Cette session est placée sous le thème : « Adoption du programme d’activités 2025 du ministère de la Défense et des Anciens combattants ».

« Cette première session du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) du ministère en charge de la Défense nous donne l’occasion de nous pencher sur des préoccupations d’actualité et d’intérêt pour notre département ministériel », a déclaré le général de brigade Célestin Simporé.

Selon lui, en plus de la validation du programme d’activités 2025, ce CASEM servira de cadre de réflexion sur la dématérialisation des procédures applicables au ministère et sur la sécurisation du foncier militaire.

Le général Simporé a également indiqué qu’un bilan des opérations de reconquête du territoire national sera établi au cours de ces travaux.

Il a ajouté qu’il sera également procédé à la présentation du protocole d’accord entre le ministère de la Défense et le ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques (MARAH), relatif au projet d’accompagnement à la reconversion des personnels des Forces armées nationales admis à la retraite, dans le secteur agropastoral et halieutique pour la période 2025-2029.

Par ailleurs, le ministre a invité les différents acteurs à s’impliquer pleinement afin que, « à l’issue de ce CASEM, nous puissions écrire une nouvelle page de l’histoire de notre département ministériel».

Agence d’Information du Burkina