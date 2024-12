Cadre de concertation provincial du Sanguié : le bilan du PUDTR est très positif

Réo (AIB)-La deuxième session ordinaire de 2024 du Cadre de concertation provincial (CCP) du Sanguié s’est tenue le 3 décembre 2024 au Haut-commissariat de Réo, sous la présidence du locataire des lieux.

Outre les divers qui ont porté sur des informations d’ordre administratif, une communication sur le Projet d’urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR), en deux volets, a captivé l’attention des membres du CCP.

Il ressort que le PUDTR est un projet né de la volonté de l’État burkinabè et de la Banque mondiale pour atténuer les conséquences de la crise sécuritaire à laquelle le Burkina Faso fait face depuis 2015.

L’objectif principal du projet est d’améliorer l’accès inclusif des communautés, y compris les personnes déplacées internes (PDI), aux services sociaux essentiels, aux infrastructures et à l’alimentation.

Pour ce faire, le programme a commencé la mise en œuvre de ses activités dans quinze communes pilotes des régions de la Boucle du Mouhoun et de l’Est, en prenant en charge les investissements résiduels du projet Pôle de Bagré.

Après cette phase pilote, le programme s’est étendu à cinq autres communes, à savoir Pouytenga, Yargo et Koupéla dans le Centre-Est, ainsi que Koudougou et Réo dans le Centre-Ouest.

Les principaux bénéficiaires sont les ménages et les groupes vulnérables, les personnes déplacées, les jeunes, les associations de femmes et les collectivités territoriales abritant le projet.

Les personnes déplacées, ayant quitté des zones instables, bénéficieront de services essentiels tels que les écoles et les services de santé, mais aussi d’opportunités économiques grâce à des activités génératrices de revenus et au travail rémunéré en espèces.

La présence de l’État sera également renforcée grâce à l’amélioration de la capacité des communes à répondre aux besoins de la population et à gérer les conflits.

À noter que le projet est exécuté entre 2021 et 2025, avec un budget global de plus de 262 milliards de FCFA, dont environ 193 milliards financés par l’État burkinabè.

Au 30 septembre 2024, dans le cadre de la mise en œuvre du PTBA dans la région du Centre-Ouest, de nombreuses réalisations ont été enregistrées.

Il s’agit, entre autres, de l’appui aux associations pour des Activités génératrices de revenus (AGR), de la construction de 250 km de pistes rurales, de la construction et de la normalisation de 25 infrastructures sociales, notamment des écoles et des Centres de santé et de promotion sociale (CSPS), dont certaines sont déjà achevées, et du curage des caniveaux à Réo et Koudougou.

Par ailleurs, la construction de trois dalots est en cours à Réo, sur un total de six ouvrages de franchissement prévus dans la région.

Un marché est en construction à Koudougou, ainsi qu’une gare routière à Réo, avec des boutiques de rue à construire ou à réhabiliter.

Quinze points d’eau autonomes (PEA) sont également en cours de réalisation à Réo, après validation des avant-projets.

D’autres actions comprennent l’acquisition de tables-bancs pour les écoles de Koudougou et de Réo, la fourniture d’équipements informatiques et de motos pour renforcer les administrations locales, l’appui à la numérisation des actes civils, la construction d’une maison des jeunes et de la femme, ainsi que l’aménagement des sites maraîchers dans le Sanguié.

Après cette communication, les bénéficiaires (collectivités territoriales, services déconcentrés de l’État, associations, etc.) ont eu l’occasion d’exprimer leurs ressentis sur l’intervention du programme.

Ils ont principalement exprimé leurs remerciements et leur gratitude envers le programme, tout en souhaitant que ces accompagnements se poursuivent pour le bien-être des populations.

C’est sur une note de satisfaction que le Haut-Commissaire de la province, Talari Germaine Ouoba, a clôturé la session, en remerciant non seulement l’ensemble des membres du CCP, mais aussi et surtout le PUDTR pour la qualité de son intervention dans la province et sa contribution à la tenue de cette deuxième session du CCP.

Agence d’information du Burkina

PB/ata