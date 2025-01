Burkina : Zoom sur les membres du Jury Prix Thomas Sankara

Ouagadougou, 24 janvier 2025 (AIB)-Dans le cadre de la 29ᵉ édition du Fespaco, prévue du samedi 22 février au samedi 1ᵉʳ mars prochain à Ouagadougou, le Jury Prix Thomas Sankara va récompenser l’engagement panafricain à travers le cinéma. Zoom sur les trois réalisateurs qui auront la lourde charge de départager les candidats.

Le premier est le réalisateur burkinabè Youlouka Luc Damiba. Il a présenté son film « Laabli l’Insaisissable » lors de la 28ᵉ édition du Fespaco en 2023. Ce film, qui évoque la vie de Moustapha Laabli Thiombiano, regretté promoteur de la radio TVZ Africa, avait décroché le prix du Président de la Transition du meilleur film burkinabè, doté d’une somme de cinq millions de FCFA et d’un trophée. Youlouka Luc Damiba est également connu pour la réalisation du célèbre film « Bory Bana » en 2003, en collaboration avec Abdoulaye Menès Diallo. Ce film porte sur l’assassinat du célèbre journaliste burkinabè Norbert Zongo. À l’époque de sa sortie, aucune télévision n’avait accepté de le diffuser, et aucune salle de cinéma n’avait voulu le projeter gratuitement.

Le deuxième membre du jury, Kivu Ruhorahoza, est un producteur, scénariste et réalisateur rwandais, internationalement connu pour son long métrage « Matière grise », qui a remporté la mention spéciale du jury pour le meilleur cinéaste émergent au Festival du film de Tribeca en 2011, ainsi que la mention spéciale du jury œcuménique au Festival du film de Varsovie la même année. Il a également reçu le Grand Prix du Festival du Film français de Tübingen, le Prix du Meilleur Réalisateur et le Prix Signis au Festival du Film Africain de Cordoue, ainsi que le Prix Spécial du Jury du Festival du Film Africain de Khouribga au Maroc. À ce jour, Kivu Ruhorahoza a produit plusieurs films, notamment « Matière grise » en 2011, « Things of the Aimless Wanderer » en 2015 et « Father’s Day » en 2022.

La seule femme membre du jury, Zara Mahamat Yacoub, est une journaliste et réalisatrice tchadienne. Fondatrice de Sud Cap Production en 2001, elle a réalisé plusieurs films, principalement des documentaires et des courts-métrages. Dans ses œuvres et hors écran, elle s’engage pour l’amélioration des droits de la personne, en particulier pour l’égalité des femmes au Tchad, ce qui fait d’elle une cible de la répression. Son court-métrage « Dilemme au féminin », qui critique les mutilations génitales féminines, a provoqué de vives protestations dans le pays et lui a valu une fatwa. Zara Mahamat Yacoub a également produit « Les Enfants de la rue » en 1995, « La Jeunesse et l’Emploi » et « Les Enfants de la guerre » en 1996, « Enfance confisquée » en 1999, ainsi que « Marad Al Ma Inda Daw » en 2002.

Agence d’Information du Burkina

WIS/ata