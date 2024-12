Burkina: Une association soutient le gouvernement pour le retour de la paix

Ouagadougou, 1er déc. 2024 (AIB)- Fondant l’espoir sur les actions du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en faveur du retour de la paix, l’Association nationale des soumissionnaires du Faso (ANSF) a indiqué samedi, soutenir le gouvernement car elle est l’une des victimes de l’insécurité.

«Les soumissionnaires du Faso sont l’une des victimes collatérales depuis le début de cette crise car ne pouvant plus soumissionner ni exécuter les marchés dans les zones à fort défi sécuritaire. C’est pourquoi nous accompagnons et exhortons la population à soutenir le gouvernement pour le retour rapide de la paix», a affirmé le président de l’Association nationale des soumissionnaires du Faso (ANSF), Mohamed Valéry Sawadogo.M. Sawadogo s’exprimait samedi, à Ouagadougou, au cours d’une conférence de presse destinée à la présentation de ladite association.

A l’en croire, la restauration de la sécurité sur toute l’étendue du territoire national permettra à la chaîne entrepreneuriale de se remettre en activité pour contribuer au développement du Burkina Faso.Pour joindre l’acte à la parole, la faitière des candidats aux marchés publics et privés a annoncé les jours à venir, des séances de sensibilisation des populations considèrées comme acteurs clés de la lutte pour la paix et des collectes d’argent au profit du fonds de soutien patriotique.

L’association entend également apporter sa pierre à l’édification de l’Alliance des États du Sahel et souhaite avec l’appui des autorités burkinabè, se mettre en synergie avec des associations sœurs du Mali et du Niger, pour un partage d’expériences.

L’ANSF a rendu un vibrant hommage aux forces combattantes engagées dans le processus de pacification du pays.Elle a par ailleurs appelé le gouvernement à poursuivre les actions entreprises pour assainir le milieu de l’entrepreneuriat afin de redynamiser les activités du secteur.

«Certaines pratiques néfastes ayant la peau dure continuent de gangrener le système d’octroi des marchés», a soutenu Mohamed Valéry Sawadogo.Il a félicité les agents publics intègres qui se démarquent desdites pratiques.

Créée le 5 août 2023 et reconnue offiellement le 22 septembre de la même année, l’ANSF a pour objectif, entre autres, de créer un lien de solidarité durable entre ses membres, mener des actions de sensibilisation en matière de marchés publics et lutter contre le chômage et l’incivisme.Elle compte a ce jour une centaine de membres.

Agence d’information du Burkina

YOS/hb/ata