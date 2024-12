Séjour du chef de la diplomatie burkinabè à Tanger : des rencontres fructueuses avec les ambassadeurs de l’AES accrédités au Maroc et la communauté burkinabè

(Tanger, le 1er décembre 2024)

En marge de sa participation à la 16e édition du forum MEDays, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a eu des échanges riches avec les représentants diplomatiques des trois pays membres de l’AES, accrédités auprès du royaume du Maroc, le vendredi 29 novembre 2024.

Le chef de la diplomatie burkinabè a réuni les ambassadeurs du Burkina, du Mali et du Niger pour leur réitérer la vision et la dynamique enclenchée par la Confédération de l’AES.

Il leur a donné des orientations, dans le sens défendre la cause de l’AES dans leurs juridictions respectives.

Le séjour du ministre des affaires étrangères a été également consacré à une séance de partage d’informations, avec les ressortissants burkinabè résidant sur le territoire marocain, tenue le samedi 30 novembre 2024.

A l’ensemble de la communauté burkinabè, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a présenté les acquis des actions de sécurisation en cours, et témoigné la reconnaissance du Chef de l’Etat et de la nation entière pour la grande mobilisation de la diaspora autour de l’effort de paix.

Le ministre a également expliqué les enjeux liés à la création du Haut Conseil des Burkinabè de l’Extérieur HCBE, tout en invitant les compatriotes à s’impliquer activement au processus d’élection des délégués et au bon fonctionnement de ce nouvel organe.

En réponse à une invitation du consul honoraire du Burkina à Oujda, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE s’est ensuite rendu dans la région le 30 novembre 2024.

Une occasion également d’échanger avec le consul, M. Noureddine BACHIRI sur les intérêts économiques et commerciaux du Burkina Faso dans cette partie du royaume chérifien.

Le ministre lui a donné des directives dans le sens de stimuler les intérêts du pays, et d’accompagner la dynamique des autorités de la transition.

La mission de SEM Karamoko Jean Marie TRAORE au Maroc cumule ainsi une série de rencontres fructueuses, et deux brillantes prestations à l’occasion de cette 16e édition du forum MEDays, pour faire entendre, une fois de plus, la voix du BurkinaFaso et de toute la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel.

DCRP/MAECR-BE