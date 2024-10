Burkina : Un auteur présente la vision du capitaine Traoré dans un livre de 117 pages

Ouagadougou, 26 oct. 2024 (AIB) – L’essayiste burkinabè Abdoul Moumouni Ouédraogo a dédicacé, samedi, son livre intitulé « Le capitaine Ibrahim Traoré : l’espoir retrouvé ou la renaissance d’un peuple déboussolé », une œuvre de 117 pages qui décrit la vision du président du Faso pour le Burkina et l’Afrique.

« Le capitaine Ibrahim Traoré : l’espoir retrouvé ou la renaissance d’un peuple déboussolé » est un essai au style biographique et descriptif de 117 pages, écrit par Abdoul Moumouni Ouédraogo pour rendre hommage au président Traoré et présenter sa vision pour le Burkina.

« C’est un livre qui met en avant les acteurs réellement engagés pour la libération et la souveraineté totale du Burkina Faso, avec une mention honorable au leader visionnaire, le capitaine Ibrahim Traoré », a affirmé l’essayiste Abdoul Moumouni Ouédraogo.

À la page 69, le président Ibrahim Traoré « est décrit comme un patriote dévoué qui a tout sacrifié pour mener le Burkina Faso vers un avenir meilleur. Son patriotisme et son engagement sont axés sur la reconquête et la restauration de son pays, plongé dans les ténèbres de l’obscurantisme pendant près d’une décennie. Son objectif principal est de libérer le pays des forces du mal qui menaçaient l’espoir et la vie des citoyens… »

Selon l’auteur, le document retrace également le passé récent du Burkina, les soubresauts vécus et la léthargie qui a marqué certains prédécesseurs, avant de revenir sur un espoir inattendu qui semble aujourd’hui unir les esprits.

Pour lui, l’œuvre est d’abord un éloge en l’honneur de toutes les couches sociales engagées pour un Burkina Faso nouveau, avec en première ligne les autorités actuelles du pays.

« Elle met en lumière le rêve d’une Nation qui, longtemps enfouie, refait surface et dont la réalisation semble certaine grâce à la clairvoyance des nouvelles autorités », a-t-il ajouté.

Au final, « Le capitaine Ibrahim Traoré : l’espoir retrouvé ou la renaissance d’un peuple déboussolé » est un miroir dans lequel chacun pourra se regarder et se projeter en fonction de son engagement pour son pays », a préconisé l’auteur.

Le livre est disponible à la librairie Mercury et au Mémorial Thomas Sankara au prix de 6 000 FCFA.

Selon l’écrivain, le document sera également disponible en version anglaise et en mooré avant la fin de l’année 2024.

