Burkina : « Tout gestionnaire désigné de compte de service administratif ne devrait plus excéder trois ans de fonction » (Premier ministre)

Ouagadougou, 13 mars 2025 (AIB)-Dans une note officielle parvenue ce jeudi à l’AIB, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo invite les ministres et les présidents d’Institutions, à prendre les dispositions pour que tout gestionnaire désigné de compte de service administratif n’excède plus trois ans de fonction à son poste.

Dans sa note officielle datée du lundi 10 mars dernier, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo déplore que « dans le cadre de la gestion des comptes de services administratifs ouverts dans les livres du Trésor public » et relevant des Institutions et des départements ministériels, « certains gestionnaires durent dans leurs fonctions sans faire l’objet de contrôles nécessaires ».

« Cette longévité sans contrôle constitue », selon lui, « une faiblesse du dispositif et peut être source de dérives dans la gestion desdits gestionnaires partant, de perte de ressources publiques ».

Aussi, pour une meilleure gestion et une rationalisation des comptes ouverts dans les livres du Trésor public, il a invité les ministres et les présidents d’Institutions à procéder à la vérification de la régularité des opérations des gestionnaires ayant plus de trois ans à leur poste et à organiser la fin de leur fonction.

Il les a aussi ordonnés de « procéder désormais à la création de régies d’avance et à l’ouverture du compte y relatif en lieu et place d’un compte de service administratif ».

« Par ailleurs, tout gestionnaire désigné de compte de service administratif ne devrait plus excéder trois ans de fonction à son poste » a recommandé le chef du gouvernement.

Le Premier ministre annonce que « désormais, il sera procédé à la clôture systématique des comptes de services administratifs jugés non indispensables au 31 décembre 2024 et les soldes non utilisés seront reversés au budget de l’État, tel que prévu par la loi ».

