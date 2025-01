Burkina : Rimtaalba Jean Emmanuel Ouédraogo galvanise les troupes combattantes de Koudougou

Koudougou, 31 déc. 2024 (AIB) – Une délégation ministérielle, conduite par le Premier ministre Rimtaalba Jean Emmanuel Ouédraogo, s’est rendue mardi au camp du Bataillon d’intervention aéroporté (BIA) de Koudougou. Objectif : galvaniser les troupes combattantes, composées des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), à la veille du nouvel an.

Il était 18 h 50 lorsque la délégation gouvernementale est arrivée au camp BIA de Koudougou. Le Premier ministre était accompagné de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, le ministre de la Santé, Dr Jean Claude Kargougou, le ministre de la Justice Rodrigue Edasso Bayala et le ministre de l’Action humanitaire, Commandant Pélagie Kaboré.

Rimtaalba Jean Emmanuel Ouédraogo a transmis un message du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, aux FDS et VDP de la localité.

« Le chef de l’État nous envoie vous saluer et vous rappeler que vous n’êtes pas seuls. Votre travail est reconnu et salué.

Le message du président est un message de reconnaissance, d’encouragement pour votre engagement, votre patriotisme et votre détermination à vaincre l’ennemi.

Sachez que le chef de l’État est fier de vous. Tout sera mis en œuvre pour mieux vous équiper, car il tient à cœur de donner le coup de grâce à l’ennemi en cette année 2025.

Les Burkinabè sont de tout cœur avec vous. Ils savent que vous menez le bon combat : celui de la liberté que nous comptons arracher coûte que coûte, et très bientôt.

Restez toujours engagés, déterminés, vigilants et persévérants !

À l’aube de cette nouvelle année, le chef de l’État vous souhaite de passer de bonnes fêtes. »

Agence d’information du Burkina

PB/ata