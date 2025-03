Burkina : plus de 14 tonnes de poissons avariés saisies, détruites et réemployées pour la fabrication d’engrais organiques

Dans le cadre de sa mission régalienne de contrôle de l’hygiène et de la qualité sanitaire des denrées d’origine animale, une équipe de la Direction de la Santé Publique Vétérinaire et de la Législation (DSPVL) a mené, le vendredi 7 mars 2025, une opération de dénaturation d’une importante quantité de poissons frauduleusement importés, sur le site de Yimdi, à Ouagadougou.

Sous la conduite du Directeur général des services vétérinaires, le Capitaine vétérinaire Aboubacar NACRO, cette opération a permis la destruction de 14,7 tonnes de poissons impropres à la consommation. Ce processus de transformation des produits frauduleux ou de qualité douteuse en engrais organiques pour l’agriculture s’inscrit dans la vision du ministre d’État, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël SOMBIE, dans le cadre de l’« Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 ».

Cette saisie est le fruit d’une étroite collaboration entre les services vétérinaires, les forces de l’ordre et la population. Selon M. Dramane Sy TRAORE, chef de service provincial des services vétérinaires du Boulkiemdé, l’opération a été rendue possible grâce à une dénonciation anonyme, ce qui a permis à la Brigade mobile d’intervention de la gendarmerie de la province de se déployer rapidement pour saisir la marchandise.

Depuis janvier 2025, plus de 30 tonnes de poissons et de poulets impropres à la consommation ont été saisies et détruites grâce à l’intensification des contrôles. Le Capitaine vétérinaire Aboubacar NACRO a salué les efforts des services de contrôle, des forces de l’ordre et surtout de la population pour leur collaboration efficace. Il a également réitéré son appel à redoubler de vigilance et exhorté les importateurs à respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur, sous peine de sanctions sévères.

Ces opérations de contrôle, de saisie et de destruction démontrent à souhait l’engagement du gouvernement à garantir la sécurité alimentaire et à préserver la santé des consommateurs. Elles soulignent aussi l’importance de la coopération entre les différentes parties prenantes dans la lutte contre la fraude alimentaire.

DCRP/MARAH