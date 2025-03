Burkina-Mine-Investissement

Responsabilité sociale: Endeavour Mining investit plus de 5 milliards FCFA au Burkina Faso, en 2024

Ouagadougou, 8 mars 2025 (AIB) – Dans le cadre de la Responsabilité sociale des entreprises (RSE), le groupe minier Endeavour Mining a investi plus de 5 milliards de FCFA au Burkina Faso, selon des résultats de 2024 transmis à l’AIB.

Endeavour Mining, à travers les mines de Houndé et de Mana, a investi dans le développement local du Burkina Faso, avec 3 milliards de FCFA injectés à Houndé pour l’accès à l’eau, l’électricité et l’agriculture, et 2,3 milliards de FCFA dédiés à Mana pour renforcer les infrastructures sociales.

C’est ce qui ressort du bilan annuel 2024 du groupe minier transmis à l’AIB.

Le communiqué précise que durant la même période, le groupe a adopté un programme innovant de recyclage des métaux usagés, avec 80% des revenus reversés aux communautés locales.

Endeavour Mining s’est aussi engagé à renforcer la sécurité, la formation et le développement durable afin de contribuer activement à l’essor économique et social du Burkina Faso.

Côté performance, le groupe minier assure avoir conforté son rôle de leader en Afrique de l’Ouest avec une production totale de 1,103 million d’onces d’or.

« Malgré un contexte économique et sécuritaire exigeant, Endeavour Mining annonce que ses mines au Burkina Faso, notamment Houndé et Mana, ont affiché de solides performances : 288 000 onces produites avec un coût global de 793 000 FCFA/oz (1 294 USD/oz) au niveau de Houndé Gold et 148 000 onces extraites pour un coût de 1 million FCFA/oz (1 740 USD/oz) au niveau de la mine de Mana », informe le communiqué.

Pour l’année 2025, le groupe entend accroître sa production avec 230 000 à 260 000 onces attendues à Houndé et 160 000 à 180 000 onces prévues à Mana, lit-on encore dans le texte.

« Les résultats enregistrés en 2024 reflètent la robustesse de notre portefeuille d’actifs, illustrée par la mise en service de deux projets structurants (BIOX et Lufiqué) dans les délais et budgets prévus, démontrant le savoir-faire de nos équipes pour exploiter durablement ces sites », a déclaré lan Cockerill, Président-directeur général (PDG) d’Endeavour Mining.

Selon lui, en 2025, le groupe minier amorce une nouvelle étape, tout en poursuivant son ancrage local au profit des communautés hôtes et des économies régionales.

« Notre objectif demeure le même, à savoir, créer de la valeur tangible et partagée pour l’ensemble de nos parties prenantes », a indiqué le PDG.

En Afrique de l’Ouest, Endeavour Mining est présent au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

Agence d’information du Burkina

