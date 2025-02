Burkina/PCRSS : Des bénéficiaires satisfaits des réalisations dans la commune urbaine de Kaya

Kaya, 17 février 2025 (AIB) – Des personnes déplacées internes (PDI) et des populations hôtes vulnérables ont exprimé, ce lundi à Kaya, leur satisfaction à l’égard du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel du Burkina Faso (PCRSS-BF) pour ses nombreuses réalisations favorisant leur épanouissement social et économique.

La première étape de la visite des infrastructures réalisées dans le cadre du PCRSS-BF a conduit la délégation à la Maison de la femme de Kaya, un espace dédié à la promotion économique des femmes.

Sarata Ouédraogo, trésorière de la Maison de la femme, s’est réjouie des investissements du PCRSS-BF et de son principal bailleur, la Banque mondiale.

Selon elle, le centre, qui regroupe plus d’une centaine de femmes, dont des PDI et des populations hôtes vulnérables, a bénéficié de métiers à tisser, de matériel de coiffure, de saponification et d’ustensiles pour développer des activités génératrices de revenus (AGR).

Sarata Ouédraogo a plaidé pour un appui en kits d’installation aux femmes en fin de formation et pour la construction d’un hangar afin de leur permettre de travailler en saison des pluies.

D’un coût de près de 20 millions FCFA, l’investissement du PCRSS-BF dans ce centre vise à améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables en contexte de crise sécuritaire et humanitaire.

Après la Maison de la femme, la délégation a visité un radier construit par le PCRSS-BF au secteur 1 de Kaya. Les autorités régionales ont salué cette infrastructure qui facilite désormais la circulation des riverains et des usagers, notamment en saison des pluies, où le passage était souvent impraticable.

Le gouverneur de la région du Centre-Nord, le colonel-major Zoewendmanego Blaise Ouédraogo, et la présidente de la délégation spéciale de Kaya, Solange Kima/Minougou, ont encouragé les habitants à entretenir ce nouvel ouvrage pour en garantir la durabilité.

La visite s’est poursuivie à l’école F de Wemtenga, actuellement en construction grâce au PCRSS-BF. Habibou Sawadogo/Kiemdé, directrice de l’école Wemtenga B, a exprimé son soulagement face à cette infrastructure qui viendra désengorger les salles de classe.

« Actuellement, nous avons 611 élèves, soit environ 100 élèves par classe, ce qui ne favorise pas un apprentissage de qualité », a-t-elle expliqué. Le nouveau bâtiment comprendra trois salles de classe, un bureau et un magasin, contribuant ainsi à améliorer les conditions d’enseignement.

Le PCRSS-BF repose sur un principe de recensement des besoins à la base, permettant aux populations de définir les projets prioritaires à réaliser.

Depuis les années 2000, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, particulièrement dans la région du Liptako-Gourma, font face à une escalade de la violence et à des destructions de biens publics et privés. Conçu pour répondre aux défis de cette crise, le PCRSS-BF vise à soutenir financièrement les activités des populations vulnérables et à renforcer leur résilience.

Agence d’information du Burkina

NO/ATA