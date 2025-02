Projet PRISMA : Les acteurs capitalisent les acquis pour une production agropastorale résiliente au Burkina, au Mali et au Niger

Ouagadougou, 17 février 2025 (AIB) – Les acteurs chargés de la mise en œuvre du Projet de recherche et d’innovation pour des systèmes agropastoraux productifs, résilients et sains en Afrique de l’Ouest (PRISMA) se sont réunis depuis ce lundi à Ouagadougou pour capitaliser les pratiques innovantes issues de l’exécution du projet. L’objectif est de renforcer la productivité et la résilience du système agropastoral au Burkina Faso, au Mali et au Niger.

Du 17 au 19 février 2025, les trois agences chargées de l’exécution du PRISMA — la coopération luxembourgeoise, la coopération espagnole et la coopération belge — partageront à Ouagadougou les résultats du projet afin d’éclairer les décideurs politiques pour une meilleure efficacité dans la production agropastorale.

Selon Marel Da, représentant du Secrétaire général du ministère en charge de l’Agriculture et des Ressources animales du Burkina Faso, cette rencontre permettra de capitaliser les acquis du projet PRISMA et de proposer des solutions adaptées aux autorités des trois pays.

L’accent sera mis sur une production animale plus efficace et résiliente, notamment grâce à la mobilité du bétail.

Conçu pour répondre aux effets du changement climatique et à la crise sécuritaire qui affectent le Burkina Faso, le Mali et le Niger, PRISMA vise à produire des résultats concrets pour orienter les décisions politiques et encourager le financement d’autres projets similaires.

Il s’attaque aux principales contraintes du secteur de l’élevage, notamment l’accès et la disponibilité des ressources pastorales et des aliments pour le bétail, ainsi que la réduction des risques sanitaires liés à la consommation du lait local.

Basé sur la recherche et l’innovation, PRISMA ambitionne de capitaliser les meilleures pratiques en matière de restauration des ressources pastorales, d’alimentation du bétail et de sécurité sanitaire afin de protéger la santé publique.

Financé par l’Union européenne et la coopération espagnole, il s’étend sur quatre ans et a démarré en janvier 2022.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata