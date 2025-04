Burkina/Pâques : Monseigneur Prosper Kontiébo appelle à garder l’espérance

Ouagadougou, le 20 avril 2025 (AIB)- L’Archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontiébo, a appelé dans la nuit du samedi à dimanche, à garder l’espérance , car » la victoire est proche, parce que le Seigneur est là pour sauver son peuple éprouvé. »

« Nous savons que nous vivons des situations difficiles, au niveau de notre pays, au niveau de nos familles, mais nous sommes appelés à garder l’espérance », a exhorté Monseigneur Prosper Kontiébo.

Selon lui, la célébration de la résurrection du Christ est au « cœur de la foi chrétienne » et le message essentiel de la Pâques est la communion dans l’amour avec Dieu et la fraternité avec le prochain.

« Nous ne devons jamais nous décourager, parce que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a vaincu le mal, et Dieu a créé l’homme pour le bonheur. »

Monseigneur a invité les Burkinabè en général et en particulier les fidèles catholiques vivant dans les zones d’insécurité, à garder le courage et l’espérance.

« Quelle que soit l’épreuve que nous vivons, la victoire est proche, parce que le Seigneur est là pour sauver son peuple éprouvé. », a-t-il dit.

Mgr Prosper Kontiébo a présenté la bougie pascale comme un symbole de la lumière du Christ et a appelé les fidèles à être des chrétiens exemplaires, « la lumière du monde », à l’image du Christ ressuscité.

La cérémonie a par ailleurs été marquée par le baptême de 55 catéchumènes, accueillis au sein de la communauté chrétienne.

Mgr Prosper Kontiébo s’exprimait à l’occasion de la célébration de la veillée pascale à la Cathédrale de Ouagadougou, en présence d’une délégation gouvernementale conduite par le ministre en charge de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Il avait à ses côtés ses collègues Luc Adama Sorgho (Infrastructures), Lucien Robert Kargougou (Santé) et Fatoumata Bako (Budget).

« Nous sommes venus célébrer avec les fidèles catholiques le couronnement de 40 jours de jeûne, de prière et de pénitence. La présence de la délégation gouvernementale est symbolique, car le gouvernement tient à cœur la promotion de la laïcité, du vivre-ensemble et de la cohésion sociale », a indiqué le ministre en charge de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Selon le ministre, la Révolution progressiste et populaire prônée par le Capitaine Ibrahim Traoré se bâtit sur l’unité des fils et des filles du Burkina Faso, dans leur diversité religieuse, ethnique et sociale.

« En cette nuit, nous célébrons la victoire de la vie sur la mort, la victoire du bien sur le mal, la victoire de la paix sur la guerre. Je souhaite que le Christ ressuscité apporte la paix au Burkina Faso, dans tous les pays de l’AES, dans nos familles et dans le reste du monde », a-t-il conclu.

Agence d’Information du Burkina