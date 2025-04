Sourou : Wangnin Zerbo invite la population à la décolonisation mentale

Tougan, 18 avril 2025 (AIB)- L’écrivain-journaliste Wangnin Zerbo a invité, le vendredi, la population de Tougan, à se départir de l’esprit colonial qui empêche les Africains d’être fiers de leurs valeurs traditionnelles et culturelles.

L’écrivain-journaliste Wangnin Zerbo a animé, le 18 avril 2025, une conférence publique à Tougan, dans le Sourou, sur la liberté et le changement social, à travers son ouvrage Karfa, le manuel de l’émancipation.

Cette conférence publique avait pour patron le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingwendé Gilbert Ouédraogo, représenté par le directeur provincial de la Culture, des Arts et du Tourisme du Sourou, Rémi Bagré.

Selon le conférencier, l’objectif de cette rencontre était d’inciter la population à lire Karfa, un ouvrage qui invite chaque Africain à se départir de l’esprit colonial et à reconnaître ses valeurs culturelles endogènes.

« Depuis belle lurette, en raison de l’expansion du numérique, la lecture est reléguée au second plan. Je me suis dit qu’il fallait aller vers la population pour raconter le livre et ainsi inciter les gens à s’abreuver de son contenu », a déclaré l’écrivain-journaliste Wangnin Zerbo.

Djata Drabo, l’une des participantes, a exprimé sa satisfaction à l’issue de cette conférence publique sur la liberté et le changement social. Elle a affirmé avoir appris des choses qu’elle ne maîtrisait pas auparavant.

« Je remercie Wangnin Zerbo pour l’initiative, car nous constatons de nos jours que la plupart des jeunes sont égarés. Ils ne connaissent plus leurs origines, leurs traditions ni leurs cultures. C’est donc une initiative qui nous permet, en tant que jeunes, de nous reconnecter à nos valeurs culturelles et traditionnelles », s’est réjouie Djata Drabo.

Le directeur provincial de la Culture, des Arts et du Tourisme du Sourou, Rémi Bagré, représentant le patron de la conférence, a félicité Wangnin Zerbo pour cette initiative. Il a invité l’ensemble de la population à lire Karfa, un livre qui, selon lui, interpelle à se ressourcer aux valeurs précieuses transmises par les aïeux.

Agence d’information du Burkina

