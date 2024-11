Burkina : Ouverture d’un colloque de trois jours sur les pratiques de l’information et de la communication dans une société en mutation

Ouagadougou, 14 nov. 2024 (AIB) – Le président de l’Université Joseph Ki-Zerbo, Pr Jean-François Kobiané, a présidé jeudi matin à Ouagadougou, la cérémonie officielle d’ouverture d’un colloque de trois jours sur le thème : « Les pratiques de l’information et de la communication dans une société en mutation. »

« Ce colloque est une manifestation scientifique d’envergure qui réunit des chercheurs et des praticiens venus de divers horizons pour réfléchir aux grands enjeux contemporains liés au développement spectaculaire des moyens et de l’accès à l’information », a déclaré Pr Jean-François Kobiané.

Pr Kobiané s’exprimait lors de la cérémonie d’ouverture qui s’est tenue dans l’enceinte de l’Université Joseph Ki-Zerbo. Il a souligné que « dans le contexte actuel de notre pays, où les défis liés à la désinformation sont de plus en plus pressants, le rôle de l’information et de la communication est vital. »

« Nos chercheurs en sciences de l’information et de la communication nous offrent, à travers ce colloque, les moyens d’analyser ces transformations, de les anticiper et de les accompagner avec pertinence », a-t-il ajouté.

Tout en reconnaissant les apports des technologies modernes de communication, le président de l’Université Joseph Ki-Zerbo invite les chercheurs en sciences de l’information et de la communication, les juristes, ainsi que les spécialistes des NTIC, à proposer, dans une démarche multidisciplinaire, des solutions aux décideurs pour relever les grands défis sociétaux.

Le colloque est organisé par le laboratoire Médias et Communication organisationnelle (LAMCO) de l’École doctorale Lettres, sciences humaines et communication (ED-LESCHO) de l’Université Joseph Ki-Zerbo.

Selon le directeur de l’École doctorale Lettres, sciences humaines et communication, Pr Gabin Korbeogo, « ce colloque représente une précieuse opportunité de réfléchir ensemble aux enjeux de notre époque et de contribuer, par nos recherches, au développement de notre société. »

Le président du comité d’organisation et responsable du laboratoire LAMCO, Dr Firmin Gouba, a indiqué que le colloque est structuré autour de quatre axes principaux.

Le premier axe traite des « nouvelles formes de production, de circulation et de consommation de l’information » ; le deuxième axe porte sur « les nouveaux modes d’expression citoyenne : facteurs de promotion de la désinformation ou de la parole publique ? » ; le troisième axe examine les « défis de la gouvernance des entreprises et des organisations face aux réseaux sociaux numériques » ; et le dernier axe s’interroge sur « les contextes de crise et la nécessité de réinventer les métiers de l’information et de la communication : une imposture ? »

Plusieurs communications sont prévues au cours des trois jours de travaux, avec des intervenants venus de huit pays d’Afrique et d’ailleurs.

La conférence inaugurale a été présentée par Pr Serge Théophile Balima, qui a développé le thème du colloque : « Les pratiques de l’information et de la communication dans une société en mutation. »

Selon lui, « la réinvention des métiers de l’information et de la communication est une nécessité face aux mutations multiformes et technologiques qui impactent ces professions et, par extension, la vie des sociétés contemporaines. »

Il a toutefois précisé qu’une réinvention ne signifie pas l’abandon de toutes les normes et règles antérieures, car, selon lui, certains principes demeurent intouchables.

Agence d’information du Burkina

WIS/ata