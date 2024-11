Tuy/Vaccination contre la poliomyélite : Les leaders communautaires exhortés à mobiliser la population pour le 2e round

Houndé, (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda, a présidé, jeudi 14 novembre 2024, à Houndé, une rencontre de plaidoyer en faveur de la campagne de vaccination contre la poliomyélite prévue du 15 au 18 novembre 2024 dans son ressort territorial.

Le deuxième round de la campagne de vaccination contre la poliomyélite se déroulera du 15 au 18 novembre 2024 dans la province du Tuy.

À cet effet, une rencontre de plaidoyer auprès des autorités, des leaders communautaires et des médias, présidée par le haut-commissaire Issiaka Segda, s’est tenue jeudi 14 novembre 2024 à Houndé. L’objectif était de solliciter l’accompagnement des participants dans la sensibilisation et la mobilisation de la population.

Selon le responsable de la prévention par les vaccinations du district sanitaire de Houndé, Bamory Dao, au total, 95 214 enfants âgés de 0 à 59 mois sont attendus au cours de cette campagne. Il a précisé que la vaccination est couplée, d’une part, à une supplémentation en vitamine A et au dépistage de la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois, et d’autre part, au déparasitage des enfants de 12 à 59 mois.

La vaccination sera effectuée, selon les dires du responsable de la prévention par les vaccinations, dans les formations sanitaires publiques et de porte à porte. Il a également mentionné que les agents vaccinateurs sillonneront les crèches, les écoles maternelles, les lieux de culte, les marchés et les sites d’orpaillage pour administrer les gouttes aux enfants.

Le haut-commissaire Issiaka Segda a exhorté les leaders communautaires à mobiliser la population pour faire de cette campagne un succès.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

Babou Eric BAZIE (AIB-Tuy)