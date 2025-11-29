BURKINA-NAHOURI-FORUM-INTEGRATION

Burkina : «Nous sommes à l’école de l’intégration à Pô», Ministre

Pô, 28 nov. 2025 (AIB)- Le ministre en charge des Affaires étrangères, Jean marie Karamoko Traoré, a lancé, ce vendredi 28 novembre 2025 à Pô, dans la province du Nahouri, la 8e édition du forum national de l’intégration. Parrainée par le ministre de l’Enseignement de base, Jacques Sosthene Dingara, cette édition se déroule pour sa première fois en province.

Placée sous le thème : « Intégration africaine : repères historiques et impératifs contemporains», la 8e édition du forum national de l’intégration a été lancé le vendredi 28 novembre 2025.

Pendant 72 heures, les communautés vivant au Burkina vont fraterniser autour de plusieurs activités.

Expositions ventes de produits des différentes communautés, visites de sites touristiques, activités sportives, des panels et une campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus.

Le ministre Traoré, tout en saluant la grande mobilisation des autorités coutumières du Ghana et leurs populations à cet forum, a salué la bonne collaboration des populations vivant de chaque côté de la frontière.

« Pô incarne le symbole de l’histoire d’un peuple hospitalier et qui sert depuis des lustres, de trait d’union entre le Burkina Faso et le pays frère du Ghana. Nous sommes à l’école de l’intégration à Pô, nous devrions travailler afin que nos enfants vivent et sentent cette intégration et l’exemple de Pô doit être salué», a-t-il indiqué.

Le parrain Jacques Sosthene Dingara, a quant lui, a précisé, que la cohésion sociale et le vivre-ensemble harmonieux et paisible des communautés permet un accès équitable des ressources, en s’appuyant sur les valeurs collectives partagées comme l’intégrité, la solidarité et la tolérance.

Il a cité entre autres causes de la rupture de la cohésion sociale, l’absence de dialogue, l’intolérance, l’incivisme, les inégalités, l’individualisme, l’extrémisme et la rupture de la chaîne de transmission des valeurs culturelles.

C’est pourquoi, il a invité les autorités locales, la chefferie traditionnelle, les différentes communautés africaines présentes et la population entière à cultiver ces valeurs gage d’une unité et d’une intégration véritable.

Le représentant des communautés vivant au Burkina, le Ghanéen Amedeker James Anane, a remercié les autorités Burkinabè pour tous les efforts consentis à leur égard, notamment la suppression des frais de visa pour tout africain désirant se rendre au Burkina.

Il a souhaité que le forum de Pô marque le début d’une nouvelle politique dénommée «Une année, une mesure en faveur de l’intégration des peuples africains au Burkina».

Cette 8e édition, a permis à une dizaine de personnes de nationalités Togolaise, Ivoirienne, Béninoise, Senegalaise et Centrafricaine, de recevoir leur décret de naturalisation.

Après la cérémonie officielle, les représentants des communautés vivant sur le sol Burkinabè, ont eu des échanges directs avec leur ministre de tutelle et plutôt dans la matinée, les participants et les populations ont échangé sur le thème général du forum.

Agence d’information du Burkina

