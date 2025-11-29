Boulgou/Contenu local : Une association renforce les capacités des femmes de Zabré

Zabré, 29 nov. 2025 (AIB)-L’Association des Femmes du Secteur Minier du Burkina (AFEMIB) a organisé, les 27 et 28 novembre 2025, un atelier de renforcement des capacités destiné aux femmes et aux jeunes de Zabré sur les mécanismes du Contenu local et la Plateforme nationale de promotion du Contenu local.

L’atelier d’information et de sensibilisation a réuni 25 femmes et jeunes de la commune, afin de les former aux mécanismes du Contenu local et à la Plateforme nationale de promotion du Contenu local. L’objectif est de faciliter leur insertion socio-économique dans les chaînes de valeur du secteur minier et au-delà.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Edouard Nab Kambiré, chargé de programme de l’AFEMIB, a, au nom de la présidente de l’association, Kabré/Kaboré Lucie, souhaité la bienvenue aux participants et exprimé sa gratitude envers les autorités locales de Zabré pour avoir accepté que l’événement se tienne dans leur commune. Il a également remercié les partenaires, notamment le Projet d’Appui au Renforcement de la Gestion du Foncier et des Mines (PARGFM) et le Secrétariat permanent du Contenu local des mines et carrières, représenté par ZOUNGRANA Koudnoaga Roger, chef de département, qui a animé l’atelier.

Pour sa part, Jacques Gouba, premier vice-président de la délégation spéciale de Zabré, représentant le PDS, a salué l’initiative de l’AFEMIB, qu’il a qualifiée de pertinente. « Si l’AFEMIB n’existait pas, il aurait fallu la créer, car cette association des femmes joue un rôle crucial. Grâce à ses efforts et ses plaidoyers, de nombreuses femmes pourront bénéficier du secteur minier et lutter contre la pauvreté », a-t-il souligné, avant d’encourager les participantes à suivre la formation avec assiduité.

Durant ces 48 heures de formation, les 25 participantes, issues des coopératives de Youga et de Zabré, ainsi que d’autres femmes du milieu entrepreneurial et associatif, ont été sensibilisées aux concepts du Contenu local, de la Plateforme nationale de promotion du Contenu local et à leur cadre juridique.

Les objectifs spécifiques de l’atelier étaient, entre autres, de favoriser un dialogue direct entre les femmes entrepreneures et les responsables des achats des sociétés minières, d’identifier les difficultés rencontrées par les femmes dans la fourniture de biens et services aux sociétés minières, et de proposer des solutions pour lever ces obstacles.

Les résultats attendus consistaient à former et sensibiliser au moins 25 femmes et jeunes sur le Contenu local et les opportunités offertes par la Plateforme nationale de promotion du Contenu local, à permettre aux participantes d’identifier les opportunités d’affaires dans leurs domaines d’activité liés au secteur minier, et à formuler des solutions concrètes ainsi que des recommandations pour améliorer l’accès aux opportunités d’achat.

À la clôture de l’atelier, les participantes ont confirmé l’atteinte de ces objectifs. « J’ai retenu que des plateformes sont en cours de création pour rapprocher les mines des populations. J’ai aussi appris les lois qui régissent le secteur minier. Je remercie l’AFEMIB pour l’opportunité de nous mettre en réseau, car c’est l’union qui fait la force », a déclaré Nematou Zaba, une participante.

Rappelons que l’AFEMIB, créée le 3 décembre 2000, a pour objectif d’organiser les femmes travaillant dans le secteur minier sur l’ensemble du territoire burkinabè.

