Gourma : Le ministre de la Santé à l’écoute des agents de la région de l’Est

Fada N’Gourma, 28 nov. 2025 (AIB) – Le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a échangé ce vendredi 28 novembre 2025 à Fada N’Gourma, avec les agents de santé de la région du Goulmou.

Les agents ont exposé plusieurs difficultés relatives à l’approvisionnement des districts en médicaments, aux contraintes rencontrées dans la mise en œuvre de la gratuité des soins et des produits, ainsi qu’à la gestion de leurs carrières administratives, y compris les affectations.

Selon le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, cette rencontre vise à recueillir les préoccupations des acteurs de terrain qui, malgré les risques, continuent d’assurer les prestations sanitaires dans des zones à forts défis sécuritaires.

Dr Kargougou, accompagné de ses proches collaborateurs, a apporté des réponses sans détour.

Il a affirmé que malgré les défis, « des avancées sont constatables » dans la disponibilité des médicaments et que les efforts se poursuivent pour ravitailler même les villages les plus reculés.

Concernant la mobilité des agents dans les zones à risques, le ministre, a reconnu qu’il s’agit d’un défi majeur pour l’Etat.

Dr Kargougou, a assuré que des mesures seront renforcées afin de garantir un transport plus sécurisé aux personnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions.

Sur la question des carrières, il a souligné des améliorations, tout en reconnaissant l’existence de dossiers non traités et d’indemnités de garde non payées.

Le premier responsable de la Santé, a donné l’assurance que tout sera mis en œuvre pour réduire ces difficultés.

Il a également interpellé les responsables sanitaires régionaux, les directeurs généraux des CHR et les médecins-chefs de district à «jouer pleinement leur partition», rappelant que la gestion des carrières fait partie intégrante de leurs missions.

Il a par ailleurs insisté sur la rigueur dans l’organisation des gardes, avertissant.

« Si vous n’avez pas de garde, ne mettez pas votre nom sur la liste de garde. Si vous le faites, vous serez sanctionné», et selon lui, l’Etat entend assainir davantage la gestion des ressources.

Evoquant les plateaux techniques, Dr Kargougou a reconnu que le plus grand hôpital de la région ne dispose pas encore de tous les spécialistes requis.

Toutefois, il a indiqué que la situation s’est améliorée par rapport aux années précédentes et annoncé l’arrivée prochaine de nouveaux médecins spécialistes pour renforcer les capacités sanitaires de la région.

Le ministre a également rappelé que le gouvernement travaille à doter la région d’un nouveau centre hospitalier régional conforme à la vision du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

Enfin, Dr Kargougou a affirmé que, dans les années à venir, l’État s’emploiera à reconnaître davantage le mérite des agents de santé opérant dans les zones à forts défis sécuritaires, notamment par l’octroi de médailles honorifiques.

Agence d’information du Burkina

