Burkina : « Notre administration n’est pas en adéquation avec les aspirations du moment », Président

Ouagadougou, 31 déc. 2024 (AIB) – Le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a affirmé mardi, lors de son discours du nouvel an, que l’administration burkinabè n’est pas en phase avec les réalités du moment.

« Dans le domaine de l’administration, comme vous avez pu le constater lors du dernier procès pour détournement de fonds dans notre administration, cela montre combien notre administration n’est pas en adéquation avec les aspirations du moment », a indiqué le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Il a expliqué que des mesures sont en cours pour rendre l’administration à nouveau fonctionnelle.

« La Commission de régulation des dysfonctionnements a été mise en place dans ce sens. Nous travaillerons à ce qu’elle soit opérationnelle dès le mois de janvier, afin que les citoyens puissent dénoncer les cas de dérives, de manquements et de dysfonctionnements dans notre administration », a-t-il mentionné.

Le capitaine Traoré a précisé que le gouvernement va poursuivre dans cette dynamique et renforcer la digitalisation de l’administration, afin de lutter efficacement contre la corruption.

Pour lui, tant que les procédures ne seront pas dématérialisées, les délais de traitement des dossiers resteront longs et la corruption continuera de sévir.

« La Fonction publique est donc instruite de réviser le Répertoire interministériel des métiers de l’État, afin d’intégrer un certain nombre d’emplois et permettre aux personnes sous contrat au sein de l’administration d’être intégrées de manière efficace et de bénéficier d’un plan de carrière », a-t-il assuré.

Agence d’information du Burkina

