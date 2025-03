Tuy : Les acteurs de la société civile à l’école du nouveau code minier

Houndé, 26 mars 2025, (AIB)- Le Conseil provincial des organisations de la société civile du Tuy a organisé du 24 au 25 mars 2025 à Houndé un atelier de formation sur les politiques minières au Burkina Faso

L’objectif est de renforcer les capacités des acteurs de la société civile du Tuy sur les cadres juridiques et réglementaires ainsi que sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux liés à l’exploitation minière.

Pendant 2 jours (du 24 au 25 mars 2025), les acteurs de la société civile de la province du Tuy ont été formés sur les politiques minières au Burkina Faso.

La formation a été assurée par une équipe du ministère de l’Energie, des mines et des carrières conduite par le directeur des affaires juridiques et du contentieux, Tousma Dodbzanga.

La rencontre a permis aux participant d’appréhender les innovations du nouveau code minier et de la loi sur le contenu local du Burkina Faso aux participants. Au total ce sont 7 thèmes en lien avec les politiques minières qui ont fait l’objet de communication suivie d’échanges.

Pour le président du Conseil provincial des OSC du Tuy, Gnihanlo Lanou en tant que porte-voix des populations, il est de bon ton pour les acteurs de la société civile de connaître la réglementation minière pour défendre leurs intérêts.

Le directeur de la performance sociale de Houndé Gold Operation (HGO), Nassé Ouédraogo a souligné que cette initiative qui cadre avec la politique de gouvernance et d’engagement de la mine va contribuer à une bonne communication entre les membres de la société civile et les parties prenantes et rétablir un environnement de paix sociale.

Le Haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda qui a ouvert les travaux a apprécié positivement la formation et salué la présence du ministère en charge des mines pour éclairer les acteurs de la société civile sur les politiques minières.

Agence d’information du Burkina

BEB/yos/ata