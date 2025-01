Burkina-Soutien-AES-Mobilisation-Déstabilisation

Le Premier ministre burkinabè appelle à poursuivre le combat contre les déstabilisateurs de l’AES

Ouagadougou, 28 janv. 2025 (AIB) – Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a appelé mardi les populations des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) à maintenir une vigilance citoyenne pour contrer les actions de déstabilisation orchestrées par l’impérialisme.

« Restons vigilants, car les impérialistes et leurs institutions fantoches ne baisseront jamais les bras », a prévenu le Premier ministre burkinabè Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Le chef du gouvernement s’adressait aux mouvements de veille citoyenne et aux manifestants mobilisés pour soutenir la sortie officielle de l’AES de la CEDEAO, mardi 28 janvier 2025, à la Place de la Nation de Ouagadougou.

« La liberté ne s’octroie pas, elle s’arrache au prix de la sueur et du sang, et c’est ce à quoi notre hymne national nous a toujours invités », a-t-il indiqué.

« Nous allons mener ce combat et le gagner ensemble pour que nos enfants et petits-enfants vivent dans un espace AES libre et prospère, avec de nouveaux horizons », a martelé Emmanuel Ouédraogo.

Rapportant les propos du capitaine Thomas Sankara, le Premier ministre a précisé que la rupture avec l’impérialisme ne se fera pas de manière tendre.

« Cette rupture se fait à coups de hache, et ce coup sec a été porté il y a un an par les trois grands leaders historiques (Ibrahim Traoré, Abdourahamane Tiani et Assimi Goïta) », a-t-il rappelé.

Il a également salué la forte mobilisation de la population à ce meeting de soutien aux autorités de l’AES.

Concernant la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, le chef du gouvernement burkinabè a souligné le caractère irréversible de cette décision, ajoutant que cette institution sous-régionale appartient désormais au passé des peuples du Sahel.

Agence d’information du Burkina

ZO/YOS/ata