Burkina-Transformation-Produits-Saisis-Intrant

Burkina : Les produits frauduleux saisis par la CNLF désormais transformés en intrant utilisable dans la production agro-pastorale

Ouagadougou, 17 déc. 2024 (AIB) – Les produits saisis par la Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) seront désormais transformés en intrant utilisable dans le domaine de la production agro-pastorale, a indiqué mardi le ministre en charge de l’Economie, Aboubakar Nacanabo, en remettant lesdits produits à l’Association Verger Potager du Renouveau, chargé de la transformation.

La remise des produits frauduleux saisis par la Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF), d’une valeur de 847 405 000 FCFA se composent, entre autres, de produits alimentaires, vétérinaires, pharmaceutiques et vêtements contrefaits.

« Sur instruction du ministre en charge de l’Economie, en lieu et place de l’incinération, la CNLF, en collaboration avec les partenaires techniques, s’est évertuée à trouver une alternative plus utile (à ses produits). Aujourd’hui, la CNLF est particulièrement heureuse d’annoncer aux populations que la solution endogène a été enfin trouvée », s’est réjoui le coordonnateur de la coordination nationale de lutte contre la fraude, Dr Yves Kafando.

Selon Dr Kafando, les produits prohibés vont servir à produire des engrais, du compost et bien d’autres produits utilitaires notamment des pavés.

Le coordonnateur de la coordination nationale de lutte contre la fraude

S’exprimait mardi à Ouagadougou à l’occasion de la remise de produits à l’association « Verger potager du renouveau » à l’effet de leur transformation en intrants.

Le ministre en charge de l’Economie, Dr Aboubakar Nacanabo s’est réjoui de ce que l’association ait pu transformer ces produits prohibés jadis incinérés en objets utilitaires.

« Nous sommes heureux de constater que cela peut servir à l’offensive agro-pastorale », a-t-il poursuivi.

De l’avis du ministre, chaque fois que des produits impropres à la consommation seront saisis, il sera envisagé la possibilité d’en faire des produits de valeurs qui puissent servir.

Il a saisi l’occasion pour féliciter l’association qui travaille en collaboration avec les personnes déplacées internes dans la transformation des produits. « Cela permet à ces personnes d’avoir une activité génératrice de revenus », s’est-il réjoui.

Le ministre a par ailleurs, a exhorté la coordination de lutte contre la fraude à rester vigilante « parce que son rôle est très important non seulement pour la collecte des ressources de l’Etat mais aussi pour la protection sanitaire de la population ».

Le président de l’association Yam Palga du verger potager du renouveau, Evrad Bako, a indiqué qu’il était choqué de voir à la télé que les produits prohibés saisis étaient incinérés.

« Je voyais l’opportunité de pouvoir les valoriser d’autant plus que l’incinération coûtait également de l’argent », a-t-il fait savoir.

Aussi, il a entrepris des démarches administratives nécessaires pour demander qu’on remette ces produits prohibés en vue de leur transformation en intrants agricoles et d’autres produits utilitaires.

« Si nous obtenions ces produits, ils seront convertis en intrants agricoles et en d’autres produits utilitaires uniquement », a rassuré M. Bako.

Agence d’information du Burkina

DNK