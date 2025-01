Burkina-Soutien-Bassolma Bazié-Jeunes-AES

Burkina : Les jeunes de l’AES appellent à soutenir Bassolma Bazié pour la réussite de ses missions

Ouagadougou, 13 janv. 2025 (AIB) – Le Conseil des jeunes de l’Alliance des États du Sahel (CJ-AES) a exhorté mardi la population burkinabè, en particulier les jeunes, à apporter un soutien sans faille au président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, Bassolma Bazié, pour la réussite de ses missions.

« Le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, Bassolma Bazié, est une personnalité inspirante pour la jeunesse africaine. Son engagement et son dévouement pour la cause de l’AES et de l’unité africaine ne sont plus à démontrer », a déclaré le président du CJ-AES, Ismaël Sawadogo, avant d’appeler ses camarades à l’accompagner dans ses missions.

M. Sawadogo s’exprimait le mardi 13 janvier 2025 à Ouagadougou, à l’issue de la cérémonie solennelle d’installation du premier président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel.

Pour lui, il est impératif que les présidents nationaux du CJ-AES constituent une base solide pour l’émergence de l’AES, gage d’une intégration réussie des peuples.

« Chaque effort compte pour construire une communauté unie, solidaire et prospère », a assuré Ismaël Sawadogo.

Le Conseil des jeunes de l’AES a par ailleurs réaffirmé son soutien indéfectible aux trois chefs d’États de l’AES, dont le leadership « laisse entrevoir un avenir radieux pour les populations du Sahel ».

Créé en septembre 2024, le Conseil des jeunes de l’Alliance des États du Sahel est une organisation qui œuvre pour la souveraineté des peuples et l’essor économique du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Agence d’information du Burkina

