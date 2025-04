BURKINA-NAHOURI-CULTURE-PROMOTION

Nahouri : 48 heures pour valoriser la culture Kassena-Nankana

Pô, 1er avril 2025 (AIB)-L’association le Grand Nahouri a organisé les 29 et 30 mars 2025 à Pô, dans la province du Nahouri, la première édition de la biennale artistique et culturelle du Nahouri. Présidée par le ministre en charge de l’Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara, cette première édition vise à valoriser et à pérenniser les valeurs culturelles et artistiques Kassena-Nankana.

Placée sous le thème « Culture, jeunesse et résilience », cette première édition de la biennale artistique, culturelle et sportive du Nahouri, tenue les 29 et 30 mars 2025 à Pô, vise à valoriser et à pérenniser les valeurs culturelles et artistiques Kassena-Nankana.

Le lancement officiel des différentes activités a connu la présence du ministre en charge de l’Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara, patron de cette première édition et des autorités régionales.

Pour président de l’Association le Grand Nahouri, Faïcal Yaguibou, cette initiative vise à célébrer l’identité culturelle Kassena-Nankana, le dynamisme et la capacité à surmonter les défis.

« La culture est le socle de notre communauté, le miroir de nos valeurs et de nos traditions. Elle est le fil conducteur qui relie les générations et nous inspire à aller de l’avant », a indiqué M. Yaguibou.

Le ministre Dingara, a souligné que le secteur de la culture est une puissante arme pour briser les barrières entre les peuples et favoriser la convergence des opinions pour l’édification d’une nation prospère.

Il a invité les populations du Nahouri à avoir une pensée envers les forces combattantes qui se battent au quotidien pour la reconquête du territoire national.

Avant le début de la cérémonie, l’hymne de la victoire des forces combattantes sur les forces du mal a été entonnée en langue Kassena.

Pendant deux jours, les sportifs, les artistes et les ensembles artistiques modernes et traditionnels, se sont rivalisés pour montrer les différentes facettes de la culture Kassena-Nankana.

Les meilleurs sportifs, artistes et ensembles artistiques ont été récompensés.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/bz