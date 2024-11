Burkina : Les acteurs du secteur minier réfléchissent à la sécurisation des sites artisanaux

Ouagadougou, 8 nov. 2024 (AIB)-La Corporation nationale des artisans et exploitants de petites mines (CONAPEM), avec le soutien du Projet d’appui au renforcement de la gestion du foncier et des mines (PARGFM), a organisé, les 7 et 8 octobre 2024, un panel pour réfléchir à la sécurisation des sites miniers artisanaux.

« Ce panel est organisé dans le but de créer un espace de dialogue ouvert où chacun, avec son expertise et son expérience, pourra contribuer à bâtir un secteur minier plus sécurisé et plus durable », a déclaré le président de la CONAPEM, Potièrozié Didier Dabiré.

Selon lui, cette rencontre, organisée en collaboration avec la Direction générale des mines et de la géologie (DGMG) et l’Office national de sécurisation des sites miniers (ONASSIM), jette les bases d’un dialogue franc et constructif pour l’avenir de l’exploitation minière artisanale au Burkina Faso.

« Contribution des acteurs du sous-secteur artisanal à la sécurisation des sites miniers artisanaux et du territoire national », tel est le thème sous lequel se sont tenus les échanges.

Pour M. Dabiré, l’objectif est de discuter entre acteurs du secteur minier afin de contribuer à la sécurisation des sites miniers artisanaux sur toute l’étendue du territoire national.

Concernant l’état des lieux, le président a indiqué qu’il existe des sites de mines artisanales inaccessibles en raison de la situation sécuritaire.

« Ce panel est le cadre pour faire l’état des lieux exact des sites accessibles et de ceux qui sont inaccessibles », a-t-il précisé.

Les échanges ont été lancés par le ministre en charge des mines, Yacouba Zabré Gouba, qui a souligné que ce cadre permettra aux acteurs de la petite mine d’apporter leur contribution en soutien à l’État pour la sécurisation des sites miniers.

Il a ainsi invité les participants à formuler des recommandations visant à renforcer la sécurité des sites miniers et à garantir une exploitation conforme à la vision du gouvernement.

Plusieurs thématiques ont été abordées au cours des échanges, notamment l’état des lieux de l’impact de la crise sécuritaire sur le sous-secteur artisanal, les conséquences de cette crise sur l’activité des artisans miniers, les rôles et responsabilités des acteurs, ainsi que le mécanisme de sécurisation des sites miniers artisanaux et la contribution des artisans miniers.

Créée en 2002, la CONAPEM a été un membre fondateur des chambres des mines du Burkina. Elle a contribué à divers projets, notamment la vulgarisation des unités de traitement semi-mécanisées.

La CONAPEM a également été active dans des comités techniques, tels que les journées de promotion minière en 2006 et en 2009, et a contribué aux relectures du code minier de 2014 et de 2024 en proposant des amendements pour améliorer les conditions d’octroi des titres miniers.

Agence d’information du Burkina

