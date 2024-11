Effort de paix: La population de Pouytenga offre 16 motos et plus de 2 millions de FCFA aux Forces combattantes

Tenkodogo, 8 nov. 2024 (AIB)-Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a remis hier vendredi, au nom de la veille citoyenne de Pouytenga, 16 motos et du carburant d’une valeur de 2,15 millions de FCFA aux Forces combattantes de la ville et à celles de la commune de Kando.

Pour contribuer à l’effort de paix, les populations de la ville de Pouytenga, dans le Centre-Est, ont offert 16 motos et une enveloppe de 2,15 millions de FCFA aux Forces de défense de sécurité et aux Volontaires pour la défense de la patrie de leur commune et de Kando.

Saluant cet acte patriotique, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a appelé les populations de Pouytenga à rester mobilisées pour soutenir les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

« La guerre contre le Burkina Faso est une guerre qui incombe à tous les Burkinabè », a rappelé le premier responsable du département en charge de la Sécurité avant d’exhorter toutes les populations à soutenir individuellement ou collectivement la dynamique de restauration de la paix et de la sécurité au Burkina Faso.

Pour le coordonnateur provincial de la veille citoyenne de la province du Kourittenga, Salif Ima, cette action visant à renforcer la mobilité des Forces combattantes, sera perpétuée jusqu’à la victoire du Burkina Faso sur les forces du mal.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata/sms