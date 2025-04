Burkina-Salon-Régional-Agriculture

Burkina : Le salon régional de l’agriculture prévu du 1er au 4 mai à Ouahigouya pour célébrer les acteurs du développement rural

Ouagadougou, 15 avr. 2025 (AIB) – La première édition du Salon régional de l’agriculture, de l’environnement et de l’élevage (SRAEL) se tient du 1er au 4 mai 2025 à Ouahigouya dans la région du Nord pour célébrer la résilience des populations locales et faire connaître aux générations actuelles le sacrifice des devanciers pour trouver des solutions pour dompter la nature, a annoncé mardi le président du comité d’organisation, Issouf Traoré.

Selon le président du comité d’organisation du salon régional de l’agriculture de l’environnement et de l’élevage et (SREAL), Issouf Traoré, la région du Nord connait des conditions climatiques difficiles, rendant la maîtrise de l’eau de surface pénible ; ce qui écourte la période de production agricole au cours de l’année.

Cependant, loin de se décourager, les populations ont su dompter l’adversité en produisant des spéculations qui font la renommée de la région au niveau national et au niveau international.

D’où le choix de cette région pour abriter la première édition du Salon régional de l’agriculture de l’environnement et de l’élevage et (SREAL) qui se tiendra sous le thème : « Contribution des acteurs du monde rural de la région du Nord et des Forces de défense et de sécurité (FDS) à la souveraineté alimentaire et à l’offensive agropastorale et halieutique ».

« Donc, on peut dire que ce sont des producteurs qui sont résilients, qui essaient de s’adapter malgré la non-maîtrise totale de l’eau de surface, malgré le fait que la saison des pluies soit très courte », s’est réjoui M. Traoré.

De son avis, les populations se sont beaucoup investies dans la production de contre-saison. « Les producteurs de cette localité arrivent à faire au minimum deux productions dans l’année, ce qui est un exemple à faire prévaloir », a-t-il ajouté.

En rappel, c’est lors la 7ème édition du Salon international de l’agriculture, de l’élevage et de l’environnement (SIAEL) tenue en 2024, une biennale que les acteurs du monde rural ont exprimé le besoin d’avoir de salons régionaux intermédiaires entre deux éditions afin de leur permettre de mieux se préparer pour le salon international.

Fidèle à ses engagements d’être à l’écoute des acteurs du développement rural, l’Association pour le développement du monde rural (ADMR), avec l’accompagnement de ses différents partenaires a donc décidé d’organiser à leur profit des Salons régionaux.

Il permettra davantage de rapprocher le SIAEL des acteurs des différentes régions du Burkina Faso. Ainsi, entre deux éditions du SIAEL, il se tiendra SRAEL dans une des régions du Burkina Faso. Il se tiendra de façon tournante dans les différentes régions, a-t-il expliqué.

Cette première édition du SRAEL va offrir l’occasion de rendre un vibrant hommage à plusieurs figures emblématiques du développement rural de la région.

Il s’agit notamment Dr Bernard Lédéa Ouédraogo, du récent prix Nobel alternatif, Yacouba Sawadogo et du président Salif Diallo, entre autres.

De l’avis de M. Traoré, ces grandes figures du développement endogène ont montré que « c’est possible quand il y a la volonté. Et cette volonté, nous l’avons observé au sein de la population de la région du Nord. Nous l’avons observé au sein particulièrement de certains initiateurs de grands projets qui méritent d’être portés à la connaissance de la jeunesse de sorte à ce qu’on ne soit pas confrontés à de la fatalité ».

Avec le SREAL les générations actuelles et à venir que leurs devanciers des gens ont osé et ont permis à des populations aujourd’hui de s’alimenter correctement », a-t-il justifié.

L’Association pour le développement du monde rural (ADMR) est la structure promotrice du Salon international de l’agriculture de l’environnement et de l’élevage (SIAEL) et du Salon régional de l’agriculture de l’environnement et de l’élevage (SRAEL). C’est une association apolitique à but non lucratif. Elle œuvre pour la promotion et le bien-être des populations rurales.

Agence d’information du Burkina

DNK-yos-ata