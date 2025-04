FOOT-BFA-MLI-MAR-AFR-SPORT-CAF-CANU17

1/2 finale CAN U17: Burkina # Mali: les Aiglonnets ont volé plus haut que les Etalons cadets (2-0)

Casablanca, 15 avr. 2025 (AIB) – Les Etalons cadets du Burkina Faso ont été battus mardi soir au stade Laarbi Zaouli de Casablanca (Maroc) par des athlétiques Aiglonnets du Mali (2-0) en demi-finale de la CAN U17, a constaté l’AIB sur place.

Le Burkina Faso est tombé sur une équipe du Mali tactiquement rigoureux. Dès l’entame de la rencontre, les Aiglonnets ont mis le pied sur le ballon. Comme à leur habitude, les Etalons cadets sautent les lignes pour retrouver le meilleur buteur de la compétition Ashsaraf Tapsoba. Celui-ci est pourtant cerné par un garçon de devoir, Berthe Tiémoko dans la charnière centrale de la défense malienne.

Le coach malien Adama Diefla Diallo a fait savoir en fin de match que « c’était une bataille. On savait l’adversaire colosse. Il fallait donc être sur les défis physiques. J’ai joué cette équipe des Etalons 2 fois (en matchs amicaux de préparation: ndlr) et j’ai mis un plan ce soir avec 3 axes ». Il a reconnu ensuite avoir mis un plan anti Lookman Tapsoba qui a fonctionné.

Les plans de coach Diallo ont donc été efficaces. Ce qui a permis à son attaquant Soumaila Fané de placer une frappe à l’entrée des 18m pour tromper le gardien de but burkinabè Prince Ouédraogo à quelques minutes de la pause (42e).

Les Aiglonnets sont revenus des vestiaires gonflés à bloc. Ils ont encore la possession de la balle. « J’ai aussi demandé à mes joueurs de garder le ballon pour énerver l’adversaire », explique le technicien malien Adama Diallo.

Les Etalons n’ont pas du tout été dans la réaction, mais ont été sur les 2e ballons sans être cliniques devant les buts. Les Maliens gèrent le match jusqu’au 2e but de Mahamadou Traoré à un quart d’heure de la fin de la partie, sapant les espoirs des Etalons cadets pour la finale. Ashsaraf Tapsoba et ses camarades ont donc subit le match jusqu’au coup de sifflet final.

Le coach Barro reconnait sa défaite mais pointe du doigt l’arbitrage

« Nous sommes tombés sur une bonne équipe du Mali ce soir. Dès les premiers instants il nous ont posé des problème », reconnait Oscar Barro mentionnant que son équipe a eu des opportunités de but en 2e mi-temps sans être efficace. « C’est une défaite logique dans l’ensemble du match. Le Mali a mérité sa victoire », dit-il.

Mais le technicien burkinabè a pointé un doigt accusateur sur le trio arbitral du match qui n’a pas, selon lui sifflé les fautes commises sur ses joueurs. « On n’a pas permis à Ashsaraf Tapsoba de jouer. A chaque fois il y a une faute sur lui. Je n’aime pas critiquer les arbitres mais je dirai qu’ils sont passés à côté de leur match parce que toutes les balles qui venaient, il y avait une main sur Ashsaraf », se plaint-il.

Pour lui, « il y avait des fautes plus graves chez les Maliens mais ça passait. Le Mali a très bien joué mais les arbitres n’ont pas été à la hauteur de leur match ». Coach Barro regrette cette contre-performance de son équipe « parce qu’on a réussi à monter un groupe ».

Il promet remonter le moral de ses gamins pour la petite finale. « Nous allons nous remobiliser pour aller jouer cette 3e place avec tout l’engagement qu’on a depuis le début de ce tournoi. On va trouver les mots justes pour revenir avec plus d’anthousiasme », a-t-il laissé entendre.

Le Burkina Faso jouera le match de classement le 18 avril prochain contre la Côte d »Ivoire pendant que le Maroc, pays hôte sera opposé au Mali pour la grande finale le 19 avril. La « CAN U17 Maroc 2025 » se joue du 30 mars au 19 avril.

Fiche technique du match Burkina Faso # Mali

Mardi 15 avril 2025, stade Laarbi Zaouli de Casablanca

Demi-finale CAN U17

Pelouse: bonne

Temps: ensoleillé mais frais

Spectateurs: 5000 environ

Arbitres: Abdulwahid Huraywidah, assisté de Robleh Dirir Eleyeh Robleh (Libye) et de Tabara Mbodji (Sénégal)

Arbitres VAR: Abdulrazg Ahmed, assisté de Lahlou Benbraham (Algérie)

Commissaire: Hussein Jenayah (Tunisie)

Coordinateur général: Mohamed Jiddou (Mauritanie)

Avertissements:

Burkina Faso: A. Koné (9e), A. Ouédraogo (47e), A. Bagayogo (79e), A. Tapsoba (90+3)

Mali: L. Kéita (45+4), I. Tounkara (67e), S. Fané (80e), A. Camara (90+2), L. Sinaba (90+3)

Exclusions:

Burkina Faso: A. Koné (77e), A. Bagayogo (90+1)

Mali: Néant

Buts:

Burkina Faso : Néant

Mali : Soumaila Fané (42e), Mahamadou Traoré (74e)

Les équipes

Burkina Faso: Prince Ouédraogo-Mikael Coulibaly, Fadila Barro (cap, puis Abdoulaye Latif Diaby, 49e), Issouf Dabo, Ali Koné, Abdoul Ouédraogo-Mohamed Fofana, Halidou Diakité-Issouf Barra, Alassane Bagayogo, Ashsaraf Tapsoba. Coach: Oscar Barro (BFA)

Mali : Lamine Sinaba-Mahamadou Konaté (puis D. Doumbia, 90+7), Cheik Sanogo, Aboubacar Camara, Souleymane Doumbia-Issa Tounkara (cap), Seydou Dembélé (puis I. Diakité, 83e), Mahamadou Traoré, Lamine Sidiki Kéita (puis C. Coulibaly, 87e)-N’Dicoura Bomba (puis M. Dhiarra, 84e), Soumaila Fané (puis M. Djikiné, 90+7): Coach: Adama Diefla Diallo (MLI)

Agence d’information du Burkina

as/ata