Durée de la Transition au Niger : Les assises nationales recommandent cinq ans renouvelables pour le président Tiani

Niamey, 20 fév. 2025 (AIB) – Après cinq jours de travaux, les assises nationales du Niger ont recommandé, ce jeudi matin à Niamey, une durée de cinq ans renouvelable pour le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), chef de l’État, le général de brigade Abdourahamane Tiani, avec la possibilité pour lui de se présenter aux futures élections.

« Toutes les sous-commissions ont examiné la question de la durée de la transition, et les participants ont, dans leur écrasante majorité, recommandé une durée minimale de cinq ans renouvelable, pouvant évoluer en fonction de la situation politico-sécuritaire du pays, des cahiers des charges de la refondation et de l’agenda de la Confédération des États du Sahel, avec la possibilité pour les dirigeants des organes de la refondation de se présenter aux futures élections », a affirmé le président de la Commission nationale des assises nationales, Dr Mamoudou Harouna Djingarey.

Il a ajouté que « les délégués aux assises nationales ont adopté la forte résolution d’élever au grade de général d’armée le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), chef de l’État, le général de brigade Abdourahamane Tiani ».

Dr Djingarey s’exprimait au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, lors de la cérémonie de clôture des assises nationales, présidée par le chef de l’État, le général de brigade Abdourahamane Tiani.

Il a expliqué que « la motivation principale de ce choix souverain des délégués réside dans la nécessité d’avoir une durée assurant une refondation solide, qui jette les bases d’une véritable indépendance et d’une souveraineté totale de notre pays sur tous les plans : économique, politique, social et culturel ».

Dr Mamoudou Harouna Djingarey a précisé que les assises nationales ont recommandé l’appellation charte de la refondation en lieu et place de charte de la transition.

Il a également souligné que « l’avant-projet de la charte de la refondation a été finalisé et sera officiellement remis aux plus hautes autorités. Il comporte essentiellement les points suivants : les organes de la refondation, les valeurs, missions et principes de la refondation, ainsi que les conditions de révision de la charte ».

Les assises nationales ont aussi proposé « la dissolution des partis politiques durant le processus de refondation et l’adoption d’une nouvelle charte des partis politiques, avec un minimum de deux et un maximum de cinq partis », a mentionné leur président.

« La future charte des partis politiques doit être adaptée à nos réalités socio-culturelles et aux valeurs de courage, de résilience et d’attachement du peuple nigérien à son indépendance », a-t-il souligné.

Sur le plan économique et du développement durable, les participants aux assises ont préconisé un contrôle accru des ressources minières du pays et une gestion efficace et transparente des revenus issus de leur exploitation, en les orientant vers les secteurs sociaux de base : l’éducation, la santé, l’agriculture, l’élevage, l’hydraulique et l’environnement, a assuré Dr Mamoudou Harouna Djingarey.

Concernant la justice et les droits de l’homme, les assises ont recommandé, en plus de l’indépendance de la justice et de la redevabilité des acteurs judiciaires, la prise en compte des valeurs sociales et culturelles du pays afin de restaurer une justice plus équitable et de favoriser une réconciliation nationale véritable.

Il a également indiqué que « la commission des assises nationales pour la refondation continuera de travailler durant les trois prochaines semaines afin de finaliser le rapport général des assises et de mettre en place un mécanisme inclusif de suivi de la mise en œuvre des recommandations ».

Le président du CNSP, chef de l’État, le général de brigade Abdourahamane Tiani, s’est réjoui des recommandations des assises nationales et s’est engagé à leur mise en œuvre.

Les assises nationales se sont déroulées du 15 au 20 février 2025 au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Elles ont réuni plus de 700 participants issus des différentes couches socioprofessionnelles du Niger et de la diaspora.

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Envoyé spécial à Niamey