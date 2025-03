Burkina- Académie-Police-Nouveau-Commandement

Burkina : Le nouveau DG de l’académie de Police prêt à ajouter de « la terre à la terre »

Pabré, 13 mars 2025 (AIB)- Le nouveau commandement de l’Académie de Police, Gérard Tarbangdo, installé jeudi à Pabré, s’est engagé à consolider les acquis de son prédécesseur et d’ajouter de « la terre à la terre ».

« J’ai désormais l’immense défi de succéder au commissaire divisionnaire Edmond Tapsoba, de consolider les acquis et d’ajouter de la terre à la terre », a déclaré le commissaire divisionnaire de police Gérard Tarbangdo.

Il entend avec ses collaborateurs, faire de l’académie, un creuset d’excellence d’où sortiront des hommes et des femmes de valeurs, intègres, dignes et aptes à apporter leur contribution pour la paix, la sécurité et le développement de leurs pays.

Le directeur général de l’académie de police s’exprimait, ce jeudi dans la commune de Pabré, lors de la cérémonie officielle de prise de son commandement, devant le ministre en charge de la sécurité, le commissaire divisionnaire Mahamoudou Sana et plusieurs autres personnalités.

M. Tarbangdo a saisi l’occasion pour exprimer sa gratitude aux autorités du pays et en particulier au ministre en charge de la sécurité, pour la confiance placée en lui. « Je reçois cette lourde mission à moi confiée, avec humilité », a-t-il soutenu.

Le commissaire Tarbangdo a également rendu hommage à ses prédécesseurs qui ont successivement présidé avec succès et honneur cette prestigieuse académie.

« J’apprécie l’ampleur des tâches qui étaient les vôtres et le travail de qualité qui a été accompli », a lancé le nouveau commandant de l’école des flics du Burkina Faso.

Nommé en conseil de ministres à sa séance du 04 mars 2025, M. Tarbangdo succède au commissaire divisionnaire de police Edmond Tapsoba appelé à d’autres fonctions.

Juriste de formation, le nouveau directeur général de l’académie de police est un homme dont l’engagement et les compétences ont marqué le domaine de la sécurité, du droit et de la formation.

Fondé en 2013, l’académie de Police a ouvert officiellement ses portes en 2015. Elle a pour mission principale d’assurer la formation professionnelle initiale des commissaires et officiers de police.

Sa devise, « Erudits pour la nation, l’excellence et le droit » reflète ses valeurs fondamentales respect, discipline, rigueur, intégrité, engagement et sens des responsabilités.

