Sissili : Une soirée pour rendre hommage au directeur provincial de la police nationale sortant

Léo, 1er avril 2025 (AIB)-Le Haut- commissaire de la province de la Sissili, Tewindé Isaac Sia a organisé le samedi 29 mars 2025 à sa résidence, une soirée d’hommage au directeur provincial de la police nationale (DPPN) de la Sissili sortant, Lassané Nabollé

Cette initiative du premier responsable de la province de la Sissili vise à témoigner toute la reconnaissance des autorités locales, des corps constitués et de la société civile au Directeur provincial de la police nationale (DPPN) de la Sissili sortant Lassané Nabollé.

Elle se veut être également une tribune de reconnaissance au DPPN sortant pour ses bons et loyaux services rendus à la nation particulièrement à la province de la Sissili.

Sa majesté, le chef de canton de Léo Piyo Dan Zwè et le représentant de la mutuelle des directeurs et chefs de Léo, Henry Damiba ont salué la bonne collaboration et l’abnégation au travail de Lassané Nabollé.

Sa majesté a également souhaité que le bon Dieu et les mânes des ancêtres l’assistent dans l’accomplissement de sa nouvelle mission.

Le DPPN de la Sissili sortant, Lassané Nabollé a remercié les autorités locales, ses collaborateurs et les partenaires pour le soutien dont il a bénéficié durant son séjour de 4 ans 6 mois à la tête de la direction.

« Nous nous sommes pas sentis seuls, face aux défis sécuritaires, car nous l’avons affronté avec succès », a-t- il indiqué tout en ajoutant que le combat continu et les défis sont multiples à relever.

Au regard des acquis engrangés notamment en matière de défis sécuritaires, il dit quitter la province de la Sissili avec le sentiment d’un travail bien accompli.

Il a cependant sollicité l’indulgence de tous pour ce qui n’a pas été accompli.

M. Nabolé a par ailleurs rassuré qu’il apportera toujours sa contribution à la province de la Sissili, en matière de sécurité.

Le Haut- commissaire de la Sissili, Tewindé Isaac Sia a félicité le DPPN sortant, Lassané Nabollé pour la confiance placée à sa modeste personne par la hiérarchie en le nommant comme inspecteur technique au ministère de la sécurité.

M. Sia a ensuite témoigné sa reconnaissance à M. Nabollé pour le travail abattu durant son séjour dans la Sissili avant de lui souhaiter bonne mission.

Agence d’information du Burkina

