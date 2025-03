Ouagadougou : African Initiative et l’école de la Paix inculquent les valeurs du patriotisme aux élèves

Ouagadougou, (AIB) – L’association African Initiative, en collaboration avec l’école de la Paix, a organisé, le 14 mars 2025, une cérémonie de montée des couleurs afin d’inculquer aux élèves les valeurs du patriotisme.

Cet événement a réuni élèves, parents d’élèves et responsables de l’établissement, créant un moment de partage et d’éducation mémorable.

La cérémonie a débuté par une explication approfondie de la symbolique des couleurs du drapeau burkinabè. Les enseignants ont pris le temps d’éclairer les jeunes esprits sur l’importance de ces couleurs, renforçant ainsi leur compréhension de l’identité nationale.

Les élèves ont été sensibilisés au comportement à adopter lors de la montée des couleurs, un geste qui revêt une grande signification patriotique.

Cette initiative vise à inculquer aux écoliers un fort esprit civique et un amour profond pour leur pays, des valeurs essentielles au développement d’une citoyenneté responsable.

En marge des activités, enseignants et parents d’élèves ont souhaité un joyeux anniversaire au Président Ibrahim Traoré, exprimant également leur désir ardent de voir la paix revenir au Burkina Faso. Ces vœux témoignent de l’espoir collectif d’une nation unie et sereine.

La célébration s’est poursuivie dans la soirée avec un match de gala opposant les élèves de CM1 et CM2.

Cet affrontement amical a non seulement renforcé les liens entre les élèves, mais a également ajouté une note festive à l’événement.

À l’issue du match, les jeunes ont partagé un gâteau symbolique et chanté ensemble un joyeux anniversaire au Président.

Les élèves ont aussi pris part à une activité de rédaction de vœux, recueillis par African Initiative.

Ces messages, empreints d’espoir et de solidarité, illustrent leur engagement envers leur pays et leur volonté d’un avenir meilleur.

Cette cérémonie de montée des couleurs a été bien plus qu’un simple événement festif : elle a constitué une véritable leçon de patriotisme et de civisme pour les jeunes générations.

African Initiative et l’école de la Paix ont ainsi réussi à créer un moment fort de partage et d’engagement pour la paix et l’unité au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina