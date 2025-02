Burkina-Namentenga-Promotion-Paix

Namentenga : 56 personnes faites ambassadeurs pour la paix

Boulsa 22 fév. 2025 (AIB)- Le Secrétaire général (SG) de la province du Namentenga, Bassouleymane Ouattara a présidé le samedi 22 février 2025 à Boulsa, la cérémonie de distinctions honorifiques à 56 personnes faites ambassadeurs pour la paix. Cette cérémonie a connu la présence des corps constitués de la province et du secrétaire exécutif national de la fédération pour la paix universelle (FPU) Mohamdé Guigma.

« Je remercie la Fédération pour la paix universelle (FPU) et les autorités provinciales. Je m’engage à œuvrer autant que possible à promouvoir la paix dans mon milieu de vie », a déclaré le ressortissant du Namentenga, Gouryamba Youma.

M. Youma s’exprimait le samedi 22 février à Boulsa, au cours à d’une cérémonie de distinctions honorifiques à 56 personnes faites ambassadeurs pour la paix universelle.

Parmi elles, on dénombre 2 chefs coutumiers et traditionnels, 8 personnes des Forces de défense et de sécurité (FDS), 17 des religions révélées, un particulier, 29 personnes issues de la société civile.

Selon le président de la section provinciale de la FPU, Madi Bikienga, cette distinction a pour objectif d’une part de passer des messages de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble et d’autres parts de distinguer des personnalités à cause de leurs comportements exemplaires et désignées par leur base.

A cette occasion, les représentants de la chefferie coutumière et traditionnels, les leaders religieux ont passé des messages de paix.

Les FDS ont quant à elle, fait des sensibilisations au profit de la population relativement aux véhicules des vitres teintées et sur la conduite à tenir devant un dispositif de sécurité.

Le président Sidi Mohamed est revenu sur les 5 principes de la FPU.

Le SG de la province du Namentenga, Bassouleymane Ouattara a, lors de la remise des bannières aux récipiendaires, félicité les organisateurs pour l’initiative et les élus du jour pour leurs distinctions honorifiques.

M. Ouattara les a également exhortés à persévérer dans la même lancée avant d’inviter les autres à emboiter leurs pas.

