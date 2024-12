BURKINA – POLITIQUE – SANTÉ – DISCOURS

Burkina/Santé : Le gouvernement veut assurer l’accès des populations à des soins de santé de qualité

Ouagadougou, 27 déc. 2024 (AIB) – Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a déclaré vendredi, lors de la présentation de son Discours de politique générale (DPG), que son gouvernement s’engage à garantir un meilleur accès des populations à des soins de santé de qualité et adaptés, quelle que soit leur zone de résidence.

« Mon gouvernement travaillera à renforcer l’offre de soins, les prestations et la gouvernance de l’ensemble du système de santé », a-t-il affirmé. Cela inclut l’accélération de la transformation des Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) des chefs-lieux de communes en centres médicaux, ainsi que la finalisation, d’ici à la fin 2025, des grands chantiers de construction et d’équipement de nouveaux centres spécialisés et hôpitaux.

Le Premier ministre a également souligné des initiatives telles que la réalisation prochaine de la transplantation rénale à coût abordable, l’introduction de nouveaux antigènes, dont le vaccin contre le paludisme, et l’accélération de la transformation digitale du secteur de la santé.

Pour répondre aux besoins des groupes vulnérables, le gouvernement maintiendra la gratuité des soins pour les femmes enceintes, les enfants de zéro à cinq ans, les personnes âgées et celles vivant avec le VIH, tout en valorisant la médecine traditionnelle et en renforçant les services intégrés combinant médecine moderne et traditionnelle.

« Nous nous attèlerons également à accélérer l’opérationnalisation de la Société FASO-PHARMA pour produire localement des médicaments essentiels génériques et autres produits de santé », a-t-il ajouté.

Concernant les personnes déplacées internes (PDI) et leurs communautés hôtes, des mesures comme l’approvisionnement continu en médicaments et équipements de base dans les formations sanitaires, les postes de santé avancés et les cliniques mobiles seront renforcées.

Le gouvernement prévoit également d’intensifier les investissements dans les zones reconquises pour assurer la continuité des soins et services essentiels de santé et de nutrition.

Enfin, le Premier ministre a annoncé la construction de postes de santé avancés, le redéploiement des équipes de professionnels de santé soutenues par des agents de santé communautaires, et le renforcement de l’offre en santé mentale.

Agence d’information du Burkina

