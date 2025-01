Burkina : Le chef d’État-major adjoint de la Gendarmerie réconforte les combattants de Gorgadji et de Manni

Ouagadougou, 6 janv. 2025 (AIB) – Le chef d’État-major adjoint de la Gendarmerie, le colonel Issa Yaguibou, a visité samedi les détachements de Gorgadji et de Manni afin de réconforter les hommes engagés sur le théâtre national des opérations de lutte contre le terrorisme.

Les détachements de Gorgadji et de Manni, respectivement basés dans les régions du Sahel et de l’Est, ont reçu le samedi 4 janvier 2025, la visite du chef d’État-major adjoint de la Gendarmerie, le colonel Issa Yaguibou, accompagné d’une délégation.

Lors de cette tournée, la délégation a tenu à exprimer à l’ensemble du personnel déployé sur le front tout le soutien des plus hautes autorités du pays.

À Gorgadji comme à Manni, les échanges avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) ont permis au chef d’État-major adjoint de la Gendarmerie de constater les réalités du terrain et de recueillir les préoccupations des hommes.

En plus des échanges avec les FDS et les VDP, à Manni, la délégation a rencontré les autorités coutumières, religieuses et d’autres personnes ressources de la localité, qui ont exprimé leur satisfaction pour les efforts consentis dans la sécurisation des populations.

Les échanges ont également permis à la délégation de partager avec les combattants les directives du commandement pour la poursuite des opérations ainsi que des informations importantes sur l’Institution et la nation tout entière.

Les forces combattantes ont, quant à elles, réaffirmé leur ferme engagement et leur détermination à lutter efficacement contre le terrorisme.

Il est à noter que la délégation était composée de plusieurs personnalités, dont le commandant de l’Unité Spéciale d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (USIGN), le capitaine Sampawendé Robert Compaoré, et le chef du Centre des Opérations de la Gendarmerie Nationale (COGN), le capitaine Fadouba Soura.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata

Source : gendarmerie nationale