Burkina : Le ministère de l’Enseignement de base échange pour une gestion efficace des ressources humaines

Ouagadougou, 6 janv. 2025 (AIB) – Le ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MEBAPLN) a échangé lundi pour une gestion efficace et efficiente des ressources humaines afin de répondre aux défis du moment.

« La gestion efficace des ressources humaines est l’un des piliers sur lesquels repose le bon fonctionnement de nos institutions et de notre société », a déclaré le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, Jacques Sosthène Dingara.

Pour lui, dans un contexte économique, technologique et social en constante évolution, la gestion des ressources humaines se trouve confrontée à des enjeux multiples et à des difficultés croissantes.

Lors de la première rencontre du cadre national de concertation entre les responsables chargés de la gestion des ressources humaines du ministère au titre de l’année 2025, M. Dingara a précisé qu’il est impératif d’identifier et de proposer collectivement, avec une vision commune et concertée, des réponses appropriées aux défis du moment.

À l’écouter, son département regroupe le plus grand nombre d’agents dans l’administration publique burkinabè et demeure aussi le plus déconcentré avec de nombreuses exigences à satisfaire.

Le ministre a indiqué que la rencontre vise à partager les expériences, identifier les difficultés rencontrées par les gestionnaires des ressources humaines et réfléchir aux solutions à apporter pour une meilleure gestion au bénéfice des structures.

« Le constat aujourd’hui est que la gestion des ressources humaines dans notre département est souvent décriée par certains agents. Cela a pour corollaire des frustrations, des tensions, des plaintes multiples et multiformes, et parfois des grognes sociales », a-t-il fait savoir.

Jacques Sosthène Dingara a par ailleurs souligné que face à ces critiques, il est nécessaire de réviser et d’améliorer les politiques de gestion des carrières et de développer les compétences techniques pour mieux répondre aux attentes des agents.

Il a soutenu que le gouvernement veut créer un environnement propice où les agents se sentent soutenus, écoutés et peuvent développer leur plein potentiel, tout en préservant leur ardeur au travail.

M. Dingara a noté que les défis sont immenses mais que l’État dispose des outils nécessaires pour les surmonter, car, selon lui, la rencontre reste une occasion pour formuler des solutions durables.

« Je vous invite donc à des échanges libres et sans tabou, à poser des questions, à proposer des solutions innovantes et à sortir de cette concertation avec des propositions concrètes, réalistes et réalisables », a-t-il ajouté.

Le ministre s’est dit convaincu que les participants seront mieux outillés au cours de cette tribune d’échanges pour pouvoir faire face aux défis actuels du département.

Il a ainsi signalé que plus de 587 écoles fermées pour faits de terrorisme avaient rouvert en fin novembre 2024 et que le gouvernement est en train de travailler à ce que les établissements scolaires fonctionnent progressivement sur toute l’étendue du territoire national.

Le premier responsable du département en charge de l’Enseignement de base a salué la résilience des acteurs éducatifs tout en leur présentant ses vœux de santé, de paix et de sécurité pour la nouvelle année 2025.

