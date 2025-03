Burkina : Le capitaine Traoré inaugure une usine de production de détergent de 300 tonnes par jour

Ouagadougou, 6 mars 2025 (AIB) – Le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré, jeudi à Pabré, dans la région du Centre, un complexe industriel de détergent FASSI (CIDF), d’un coût de plus de 4,5 milliards de FCFA et d’une capacité de production de 300 tonnes par jour, avec 122 emplois permanents et 1 600 saisonniers. Ce complexe, bâti sur 1 hectare, extensible à 4 hectares, est porté par un promoteur privé burkinabè.

« Ce complexe industriel de détergent FASSI que nous inaugurons aujourd’hui est bien plus qu’une usine. Il incarne un symbole fort de notre capacité à nous appuyer sur nos propres ressources, notre savoir-faire, notre ingéniosité pour construire une économie forte et souveraine », a indiqué le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le président du Faso s’exprimait jeudi à Pabré lors de l’inauguration du complexe industriel de détergent FASSI (CIDF).

« Cette unité de production industrielle, une première du genre dans notre pays, générera des emplois pour notre jeunesse, réduira notre dépendance aux importations et contribuera à l’amélioration de notre balance commerciale. C’est ainsi que nous jetterons les bases d’un Burkina Faso économiquement souverain », s’est réjoui le capitaine Traoré.

« Ce projet incarne une étape déterminante dans notre parcours entrepreneurial et s’inscrit pleinement dans la vision de contribuer au développement socioéconomique durable de notre nation », a indiqué le promoteur du CIDF, El Hadj Mady Sawadogo.

Selon M. Sawadogo, cette réalisation répond à l’appel du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré. De son avis, l’engagement du chef de l’État en faveur du développement industriel du pays est une source d’inspiration pour les jeunes acteurs économiques.

Le complexe industriel de détergent FASSI (CIDF) produit et commercialise des détergents en poudre dénommés « FASSI », en différents grammages. Il ambitionne, dans un avenir proche, de diversifier ses gammes de produits en proposant du savon liquide et solide, du détergent liquide et de l’eau de javel.

Agence d’Information du Burkina

DNK/ata