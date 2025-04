Burkina-Lancement-Mois- Patrimoine

Burkina : Lancement de la 3e édition du « Mois du patrimoine », le 17 avril 2025 à Bobo-Dioulasso

Ouagadougou, 14 avr. 2025 (AIB) – Le ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme a annoncé lundi, le lancement de la 3e édition du « Mois du patrimoine burkinabè », le 17 avril 2025 à Bobo-Dioulasso, à l’effet de renforcer le niveau d’appropriation des Burkinabè de leur propre histoire.

« Cette initiative vise à créer des moments d’enseignement, de découverte et d’enrichissement, des occasions de partage et de rassemblement, et surtout une opportunité de réconciliation du peuple burkinabè avec son histoire, sa culture et ses valeurs », a déclaré Moctar Sanfo, directeur général de la culture et des arts.

M. Sanfo a indiqué que la présente édition se déroulera sur l’ensemble du territoire national, du 18 avril au 18 mai 2025, à l’effet de renforcer le niveau d’appropriation des Burkinabè de leur propre histoire avec pour thème : « Patrimoine culturel et développement économique ».

« Ce thème va se pencher sur le défi de la contribution du patrimoine culturel au développement économique des régions, des collectivités territoriales et le bien-être des communautés », a-t-il ajouté.

Selon lui, après deux éditions à succès, à Ouagadougou, qui ont permis d’engranger des résultats fort appréciables, le gouvernement burkinabè, s’appuyant sur les expériences acquises, lance la troisième édition du mois du patrimoine burkinabè, à l’occasion d’une cérémonie solennelle qui se tiendra le 17 avril 2025 à Bobo-Dioulasso.

Le directeur général s’exprimait lors d’une conférence de presse annonçant le lancement du mois du patrimoine burkinabè.

Il a, par ailleurs, indiqué qu’en plus des activités habituelles telles que les circuits de visite, les commémorations de journées dédiées au patrimoine et à la culture et l’investiture des ambassadeurs, la troisième édition introduit un certain nombre d’innovations.

La première innovation majeure est le lancement d’un jeu de challenge shooting, qui récompensera les meilleures prises de vues sur des sites patrimoniaux ou des visuels qui promeuvent au mieux les objectifs poursuivis par cette initiative.

La deuxième innovation est la prise en compte de la célébration de la Journée du patrimoine mondial africain iinstituée en 2015 par la Conférence générale de l’Unesco lors de sa 38ème session, sur proposition des États africains sous le leadership du Fonds du patrimoine mondial africain.

La troisième innovation concerne la journée des coutumes et traditions qui va dans le sens de la consolidation de la laïcité de l’État par une forte implication de l’administration, à l’effet d’encadrer la célébration contre les dérives éventuelles.

Rappelons que le conseil des ministres en sa séance du 13 avril 2023 a consacré la période allant du 18 avril au 18 mai de chaque année comme étant le « Mois du Patrimoine Burkinabè ».

Cette édition est placée sous le patronage de monsieur le président du Faso, Chef de l’État.

Agence d’information du Burkina

BBP/DNK