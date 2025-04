Burkina –Ganzourgou-Soutien-VDP-PDI

Ganzourgou : Des chefs coutumiers offrent 8 motos et plus de 5 tonnes de vivres aux VDP et PDI de Zorgho

Zorgho, (AIB)– Le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba a présidé, samedi 12 avril 2025, une cérémonie de remise de motos aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et de vivres aux Personnes déplacées internes (PDI) et aux populations hôtes vulnérables de Zorgho. Cette cérémonie couronne un élan de générosité initié par les chefs coutumiers de Zorgho, Bougré et Bangbili.

Répondant à l’appel du président du Faso pour soutenir l’effort de paix et les populations vulnérables, le Naba Sanem de Zorgho, le Naba Yemdé de Bougré et le Naba Boulga de Bangbili, ont lancé une collecte de fonds et de vivres au sein de leurs communautés.

Au total, la somme de 7 millions 331 mille 780 FCFA, 47 sacs de 50kg (2,35 tonnes) de céréales (Sorgho, mil, maïs) et deux sacs de friperies ont été collectés. La somme collectée a servi à acquérir 8 motos (et du carburant) au profit des VDP et 3 tonnes de riz pour renforcer les vivres collectés au profit des PDI et des personnes vulnérables dans la commune.

C’est sous les applaudissements d’une foule reconnaissante que s’est tenue, ce samedi 12 avril 2025 à Zorgho, la cérémonie officielle de remise de ces dons.

Pour le Président de la délégation spéciale communale de Zorgho, Valentin Badolo, ce don symbolise l’union sacrée des populations autour des forces combattantes et des victimes de l’insécurité. Il a souligné dans son mot de bienvenue l’importance de cette solidarité envers ceux qui défendent notre terre et ceux qui ont tout perdu. « Les chefs coutumiers ont pris cette initiative à bras le corps, et nous remercions toutes les bonnes volontés qui ont permis de concrétiser ces dons », a-t-il déclaré.

Le porte-parole des donateurs, Son Excellence Naba Sanem, chef de Zorgho, a rendu hommage à la mobilisation collective. « Chacun a donné ce qu’il a pu, des commerçants aux simples citoyens. C’est une grande joie pour moi de voir cette unité », a-t-il dit. Il a appelé à pérenniser cet esprit, car, à l’en croire, la paix se construit ensemble. Il a également salué les autorités sécuritaires et administratives pour leur accompagnement.

Le représentant des VDP a exprimé sa gratitude, tout en réaffirmant leur détermination : « Dites au président du Faso de rester tranquille. Nous sommes engagés jour et nuit pour qu’il gagne son pari de reconquête de l’intégrité du territoire ». Il a aussi remercié le mouvement de la veille citoyenne pour les améliorations apportées à leur siège, à travers son électrification et la réalisation des toilettes.

Du côté des PDI, la reconnaissance était teintée d’émotion : « Nous sommes très contents pour ce que nous avons eu. Que Dieu bénisse les donateurs. » a déclaré un bénéficiaire, Lankoandé Larba Augu.

Tout en soulignant l'impact de ces vivres pour des familles souvent démunies, il prie Dieu de soutenir les FDS et les VDP dans leur combat, afin que tous les déplacés regagnent leurs domiciles

Présidant la cérémonie au nom du gouverneur de la région du Plateau central, la haut-commissaire du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, a insisté sur la portée symbolique et opérationnelle des dons. Pour elle, ce matériel renforcera les capacités des forces combattantes sur le terrain, tandis que les vivres apaiseront les souffrances des plus vulnérables.

Rappelant le contexte sécuritaire critique, elle a salué « un geste noble, empreint de patriotisme » et a exhorté la population à suivre l’exemple des chefs coutumiers en se mobilisant tous pour vaincre cette « double crise sécuritaire et humanitaire ».

