Burkina-Commune-Bingo-Concertation

Burkina : La commune de Bingo prévoit un investissement de plus 27 millions FCFA en 2025

Ouagadougou, 10 janv. 2024 (AIB)- La commune de Bingo, dans la province du Boulkièmdé (Centre-Ouest) va réaliser plusieurs activités au titre de l’année 2025 avec un montant total de 27 millions 244 mille 236 francs CFA qui seront prélevés des fonds propres de la collectivité.

Dans le plan annuel d’investissement communal (PAIC) de 2025, la commune de Bingo entend réaliser plusieurs activités dont le coût prévisionnel s’élève à 27 millions 244 mille 236 francs CFA qui seront prélevés des fonds propres de la collectivité.

L’information émane des échanges de la première session du Cadre de concertation communal (CCCO) de l’année 2024, tenue en différé le jeudi 9 janvier 2025 à Bingo.

Cette rencontre, sous le leadership du Président de la délégation spéciale (PDS) communale, Yacouba Gouem, s’est déroulée en présence des membres de la délégation spéciale, les services techniques, les délégués des conseils villageois de développement, les leaders religieux, coutumiers et des faitières de la commune.

Trois communications ont été faites et ont concerné l’arrêté portant création, attributions, composition et fonctionnement du CCCO de Bingo, le bilan de la mise en œuvre de l’exécution financière et physique du PAIC de 2024 et les prévisions portées par le PAIC de la nouvelle année 2025.

Pour l’occasion, il s’est agi de la communication sur le bilan de la mise en oeuvre de l’exécution financière et physique du PAIC de 2024.

Il est ressorti que sur une prévision de 202 millions 596 mille 523 F CFA pour diverses activités dont des réalisations et de réhabilitations d’infrastructures scolaires, sanitaires et sociales, l’acquisition de matériels pour des établissements scolaires et des centres de santé 195 millions 389 mille 744 francs CFA ont été utilisés.

« En 2024, il y a eu beaucoup d’efforts qui ont faits par la délégation spéciale. Des chantiers ont été exécutés et réceptionnés. Au niveau du centre médical, nous avons bénéficié de la réfection du bâtiment devant abriter le laboratoire et reçu du matériel médico-technique », s’est réjoui le médecin responsable du centre médical de Bingo, Dr Boris Ouédraogo. ,

Il a par ailleurs précisé que d’autres travaux ont été effectués dans les centres de santé et de promotion sociale (CSPS) des villages de la commune.

Malgré les efforts consentis, les acteurs ont soutenu rencontrer quelques difficultés qui ralentissant la mise en œuvre des activités.

Parmi celles-ci, la Personne responsable des marchés (PRM) de la mairie de Bingo, Aimé Félix Drabo, a évoqué la lourdeur administrative dans la sélection des prestataires de marchés, la défaillance de certaines entreprises attributaires de marchés, l’incohérence entre la mercuriale des coûts des prestations et la réalité des prix sur le terrain.

Le membre du Conseil villageois de développement (CVD) du village de Bingo, Sacré Zongo s’est satisfait de la tenue du cadre de concertation qui leur a permis de comprendre beaucoup de choses à travers les communications sur les différents points abordés.

« Nous avons pensé qu’il était important de parler de l’exécution de notre PAIC de l’année 2024 et étudier le PAIC de 2025, afin de voir comment le mettre en œuvre en tirant leçon des insuffisances passées.», a indiqué le président de la délégation spéciale, Yacouba Gouem.

M. Gouem a traduit sa satisfaction aux membres statutaires du cadre de concertation communal pour l’intérêt qu’ils ont accordé à la rencontre.

Il a également invité les populations de Bingo à adhérer aux initiatives et accompagner la dynamique de développement afin d’apporter de meilleures conditions pour l’ensemble de la population.

Agence d’information du Burkina

IK/NO/ATA