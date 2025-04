FOOT-BFA-SPORT-TOURNOI-PROFESSIONS-JUDICIAIRES

Tournoi des professions judiciaires : La Gendarmerie nationale remporte la 6e édition

Ouagadougou, 28 avr. 2025 (AIB)- L’équipe de la Gendarmerie nationale a remporté le samedi 26 avril, la 6e édition du tournoi Maracana des professions judiciaires, en battant en finale, aux tirs au but, l’équipe des Eaux et forêts (2-1).

Organisée dans la nuit du vendredi à samedi, la 6e édition du tournoi Maracana des professions judiciaires s’est soldée par la victoire de l’équipe des gendarmes tombeurs de celle des Eaux et forêts en finale.

Selon le promoteur de la compétition Sibiri Jean Claude Ramdé, le tournoi des professions judiciaires vise à cultiver l’esprit d’équipe au sein des acteurs de la justice car dit-il, ajoutant que « la justice est une œuvre collective. Elle ne se rend pas seule, mais par les hommes et femmes de son temps : magistrats, avocats, notaires, huissiers, police judiciaire, sécurité pénitentiaire ».

Pour lui, le tournoi se veut un cadre de brassage entre les professions judiciaires et de permettre un meilleur brassage entre acteurs pour une justice de qualité au service du peuple.

Pour le contrôleur général d’Etat, par ailleurs représentant des parrains de l’édition, Lassané Compaoré, « la tenue régulière de cette compétition témoigne de la persévérance et de l’engagement des organisateurs à maintenir vivant l’esprit de partage, malgré les défis du moment ».

« En tant que symbole fort de solidarité, ce tournoi offre une occasion unique de briser les barrières et de renforcer la compréhension mutuelle entre les différents corps pour servir la justice et l’Etat de droit », a-t-il ajouté.

