Burkina-Gouvernement-Message-Travailleurs-Résilience

Burkina/Fête du travail : Le gouvernement salue la résilience des travailleurs dans les zones à forts défis sécuritaires

Ouagadougou, 1er mai 2025 (AIB) – Le gouvernement, à travers le message du ministre en charge du Travail et de la Protection sociale à l’occasion de la fête du Travail, a félicité les travailleurs des services publics pour leur résilience dans les zones confrontées à de forts défis sécuritaires.

« Je tiens à saluer la résilience des travailleuses et travailleurs engagés aux côtés des populations afin d’assurer le service public dans les zones à forts défis sécuritaires », a déclaré le ministre du Travail, Mathias Traoré.

Selon lui, malgré le contexte actuel du Burkina Faso, les agents continuent d’assurer le service public pour le bien-être des populations dans les zones difficiles d’accès.

Le ministre Traoré a également salué la bravoure des Forces de défense et de sécurité (FDS), engagées pour la reconquête totale du territoire.

« C’est le lieu pour moi de saluer le sacrifice des Forces de défense et de sécurité ainsi que celui des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), qui veillent jour et nuit à garantir la sécurité des populations », a-t-il soutenu.

Le chef du département du Travail et de la Protection sociale a reconnu que l’action des FDS et des VDP a permis la reconquête de plusieurs localités et favorisé le retour progressif de l’administration et des populations.

Le Burkina Faso reste toujours confronté à des défis sécuritaires et humanitaires, a affirmé le ministre, tout en rassurant que le gouvernement est déterminé à venir à bout de l’hydre terroriste grâce au soutien des populations et aux contributions patriotiques.

Le ministre s’exprimait dans son message de la Journée internationale du Travail, commémorée le 1er mai de chaque année.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata