Burkina/FESPACO : Les prix spéciaux de la 29ᵉ édition s’élèvent à 97 millions FCFA (PCO)

Ouagadougou, 24 février 2025 (AIB)- L’enveloppe globale des prix spéciaux de la 29ᵉ édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) s’élève à 97 millions de francs CFA, a révélé lundi le président du comité national d’organisation (PCO), Fidèle Aymar Tamini.

« Pour cette édition du FESPACO, nous avons l’honneur de compter 19 donateurs qui décerneront 22 prix spéciaux répartis en trois catégories distinctes. L’ensemble de ces distinctions représente une enveloppe globale de 97 millions de francs CFA », a déclaré le PCO.

Le secrétaire général du ministère en charge de la Communication, président du comité national d’organisation du FESPACO 2025, s’exprimait lundi 24 février 2025 lors d’une conférence de presse consacrée aux prix spéciaux.

Selon Fidèle Aymar Tamini, ces récompenses sont réparties entre les parlements, les organisations sous-régionales, continentales et les organismes internationaux, qui ont mobilisé plus de 50 millions FCFA pour les meilleurs cinéastes.

Les structures privées, les sociétés d’État et les organismes privés ont déboursé environ 37 millions FCFA, tandis que les associations, mutuelles et organisations professionnelles ou confessionnelles ont contribué à hauteur de 6 millions FCFA, en plus d’une bourse de perfectionnement.

Parmi les distinctions majeures figurent le prix de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), doté de 20 millions FCFA, qui récompense les meilleurs films longs et courts métrages en fiction et en documentaire.

On retrouve également le prix Félix Houphouët-Boigny du Conseil de l’Entente (10 millions FCFA), le prix spécial de l’Assemblée législative de transition (7 millions FCFA) et le prix spécial Souveraineté, sponsorisé par Li Yubao (10 millions FCFA).

Selon le PCO, ces prix témoignent de l’engagement des partenaires en faveur du développement du cinéma africain. « Les donateurs participent activement à l’essor d’un cinéma authentiquement africain, fidèle à nos identités et porteur de réussite », a-t-il souligné.

La RTB offre le prix spécial du public à hauteur de trois millions de FCFA.

Il s’est également réjoui du soutien constant des partenaires, dont la mobilisation, le professionnalisme et le dévouement permettent de faire rayonner le FESPACO au-delà des frontières et d’amplifier l’écho du cinéma africain à travers le monde.

Agence d’Information du Burkina

ZO/ata